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ثقافة

اكتشاف وتنمية القوة العقلية للطفل بثقافة الجيزة

السبت 13/فبراير/2021 - 07:04 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الجيزة، حيث ناقش بيت ثقافة أوسيم كتاب بعنوان "اكتشاف وتنمية القوة العقلية" تأليف د. شاكر عبد الحميد، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "نقرأ لنرتقي"، تناول الكتاب شرح وسائل اكتشاف القوة العقلية، وسبل الارتقاء المعرفي، ودوره في اكتشاف وحل المشكلات، كما ناقشت مكتبة القطوري الثقافية كتاب بعنوان "إيزيس وأوزوريس" تأليف عبد المنعم محمد، تضمن سرد لتلك القصة الشهيرة التي تؤكد على الإنتصار الدائم للخير على الشر، كذلك عقد مركز طفل المنيرة الغربية ورشة حكي لقصة "بكار والعصفورة الصغيرة" تأليف عمرو سمير، تناولت ترسيخ قيمة العطف والرحمة والشعور بالآخرين، فيما نظمت مكتبة الناصرية مسابقة في المعلومات التاريخية حول  تاريخ الأماكن السياحية والأثرية في مصر، بينما ناقش بيت ثقافة طموه كتاب بعنوان "حلم البحر" ترجمة وحيد السعيد، بينما ناقش بيت ثقافة صفط اللبن كتاب بعنوان "نجيب محفوظ والفن الروائي" تأليف د. عبد الحميد ابراهيم.            

عقد بيت ثقافة المنوات مسابقة فى المعلومات العامة، بالإضافة إلى مناقشة كتاب بعنوان "غابة الدندنة" للشاعر علاء الدين رمضان، بينما ناقش مركز أحمد عرابي كتاب بعنوان "صناع الحضارة" "فيثاغورس" للدكتور جمال حسيب، ضمن فعاليات مبادرة "نقرأ لنرتقي"، تضمنت المناقشة مظاهر عبقرية فيثاغورس، الذي ولد عام٥٨٢ ق. م باليونان، وكان أول من اكتشف ان مجموع زوايا المثلث يساوي ١٨٠°، وناقشت مكتبة الكوم الأحمر كتاب بعنوان "الموسيقار سيد درويش"، الذي تناول طرحا تاريخيا لمسيرة حياة عبقري الموسيقى العربية سيد درويش، كذلك ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالاقواز كتاب بعنوان "الأطفال والإدمان".
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