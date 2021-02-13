اكتشاف وتنمية القوة العقلية للطفل بثقافة الجيزة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الجيزة، حيث ناقش بيت ثقافة أوسيم كتاب بعنوان "اكتشاف وتنمية القوة العقلية" تأليف د. شاكر عبد الحميد، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "نقرأ لنرتقي"، تناول الكتاب شرح وسائل اكتشاف القوة العقلية، وسبل الارتقاء المعرفي، ودوره في اكتشاف وحل المشكلات، كما ناقشت مكتبة القطوري الثقافية كتاب بعنوان "إيزيس وأوزوريس" تأليف عبد المنعم محمد، تضمن سرد لتلك القصة الشهيرة التي تؤكد على الإنتصار الدائم للخير على الشر، كذلك عقد مركز طفل المنيرة الغربية ورشة حكي لقصة "بكار والعصفورة الصغيرة" تأليف عمرو سمير، تناولت ترسيخ قيمة العطف والرحمة والشعور بالآخرين، فيما نظمت مكتبة الناصرية مسابقة في المعلومات التاريخية حول تاريخ الأماكن السياحية والأثرية في مصر، بينما ناقش بيت ثقافة طموه كتاب بعنوان "حلم البحر" ترجمة وحيد السعيد، بينما ناقش بيت ثقافة صفط اللبن كتاب بعنوان "نجيب محفوظ والفن الروائي" تأليف د. عبد الحميد ابراهيم.



