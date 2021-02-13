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تجرد من ملابسه.. نادية الجندي: أغرب معجب شاهدته كان يقف تحت منزلي بالساعات.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 12:51 ص
الفنانة نادية الجندي
الفنانة نادية الجندي
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محمود محسن
أكدت الفنانة نادية الجندى ان اغرب معجب واجهته وكان له تصرف غريب حيث كان يظل أسفل منزلي بالساعات وكان دائما يرغب في رؤيتي.

وأضافت الجندي خلال لقاء لها ببرنامج أبلة فاهيتا عبر فضائية اون انه عندما كان الناس يمنعون هذا المعجب من التواجد اسف منزلي كان يتجرد من ملابسه حتى تم إبلاغ الشرطة عنه.

وطلبت كارو من الفنانة نادية الجندي غناء أغنية "أنا بعشقك" لميادة الحناوى في ظل وجود المصاصة داخل فمها.

ونوهت الفنانة الكبيرة نادية الجندى بأن الكثير من الفنانات تحاربها خلال مشوارها الفنى منذ البداية وحتى الآن، فى فنها، مؤكدة أنها الوحيدة التى تستحق لقب نجمة الجماهير.
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