الأمم المتحدة تحذر من مجاعة تهدد 2.3 مليون طفل في اليمن

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن 2.3 مليون طفل في اليمن معرضون للمجاعة بحسب التوقعات القائمة، مشيرا إلى أنه لم تموّل من خطة المساعدة الإنسانية بميزانية 3.4 مليار دولار سوى 1.9 مليار دولار.





وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: "إن خطة المساعدات الإنسانية لليمن ممولة بشكل غير كاف، ولم يتم الحصول في العام 2020 إلا على مبلغ قدره 1.9 مليار دولار من الميزانية المطلوبة التي تبلغ 3.4 مليار دولار".



