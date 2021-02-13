الرئيس السيسي مهنئا الأهلي: أداؤكم مشرف ولن ندخر جهدا لدعم الرياضة والشباب.. أبرز مانشيتات صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، السبت :





صدى البلد :

الرئيس السيسي مهنئا الأهلي : أداؤكم مشرف ولن ندخر جهدا لدعم الرياضة والشباب .





بوابة أخبار اليوم :

التعليم العالي : توفير المستلزمات الطبية والأكسجين بالمستشفيات الجامعية .





الأهرام :

التنمية المحلية : الإنتهاء من إعداد مشروعات الخطط التنموية لـ 1443





موقع اليوم السابع :

التعليم : إجراءات احترازية بامتحانات الترم الأول والدراسة بالفصل الثاني .





الوطن :

النقل : "طريق الموت" من المنصورة لدمياط مدرج بخطة التطوير وينتهي 2030.





مصراوي :

انخفاض الوفيات ..الصحة تعلم بيان كورونا ليوم الجمعة





سكاي نيوز :

فرنسا تدعو إلى إنهاء وجود المرتزقة والتدخل الاجنبي في ليبيا .







