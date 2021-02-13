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الرئيس السيسي مهنئا الأهلي: أداؤكم مشرف ولن ندخر جهدا لدعم الرياضة والشباب.. أبرز مانشيتات صباح البلد

السبت 13/فبراير/2021 - 08:50 ص
صحف
صحف
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، السبت : 

صدى البلد : 
الرئيس السيسي مهنئا الأهلي : أداؤكم مشرف ولن ندخر جهدا لدعم الرياضة والشباب .

بوابة أخبار اليوم : 
التعليم العالي : توفير المستلزمات الطبية والأكسجين بالمستشفيات الجامعية .

الأهرام : 
التنمية المحلية : الإنتهاء من إعداد مشروعات الخطط التنموية لـ 1443

موقع اليوم السابع : 
التعليم : إجراءات احترازية بامتحانات الترم الأول والدراسة بالفصل الثاني .

الوطن : 
النقل : "طريق الموت" من المنصورة لدمياط مدرج بخطة التطوير وينتهي 2030.

مصراوي : 
انخفاض الوفيات ..الصحة تعلم بيان كورونا ليوم الجمعة 

سكاي نيوز : 
فرنسا تدعو إلى إنهاء وجود المرتزقة والتدخل الاجنبي في ليبيا .


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