الرئيس السيسي مهنئا الأهلي: أداؤكم مشرف ولن ندخر جهدا لدعم الرياضة والشباب.. أبرز مانشيتات صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، السبت :
صدى البلد :
الرئيس السيسي مهنئا الأهلي : أداؤكم مشرف ولن ندخر جهدا لدعم الرياضة والشباب .
بوابة أخبار اليوم :
التعليم العالي : توفير المستلزمات الطبية والأكسجين بالمستشفيات الجامعية .
الأهرام :
التنمية المحلية : الإنتهاء من إعداد مشروعات الخطط التنموية لـ 1443
موقع اليوم السابع :
التعليم : إجراءات احترازية بامتحانات الترم الأول والدراسة بالفصل الثاني .
الوطن :
النقل : "طريق الموت" من المنصورة لدمياط مدرج بخطة التطوير وينتهي 2030.
مصراوي :
انخفاض الوفيات ..الصحة تعلم بيان كورونا ليوم الجمعة
سكاي نيوز :
فرنسا تدعو إلى إنهاء وجود المرتزقة والتدخل الاجنبي في ليبيا .