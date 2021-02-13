غفلني ولمس أماكن حساسة.. تحقيقات النيابة مع مندوب مبيعات بشركة شهيرة من ضحايا طبيب الأسنان الشهير

حصل موقع "صدى البلد" على نص شهادة محسن عبد الرحمن أمين عبد الرحمن، مدير التعليمات الشخصية بشركة "أرامكس" فرع الدقى، في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في واقعة اتهام طبيب الأسنان الشهير باسم سمير بهتك عرض 4 رجال.









وشهد بأنه حال عمله مندوب توصيل بشركة "أرامكس" للبريد، عاد للعمل قادما من توصيل كارت بنکی "فيزا للمتهم وأخبره عن قيام الأخير بمباغتته ولامس مناطق حساسة رغما عنه بعيادته بمنطقة الدقي.









وجاء بأمر الإحالة أن المتهم باسم سمير هتك عرض المجني عليه عباس أبو الحسن عباس محمد، بالقوة، وذلك بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات بمراودته عن نفسه ولامس مناطق حساسة رغما عنه على النحو المبين بالأوراق، وهتك عرض المجني عليه أحمد سامي محمد متولي، بالقوة، وذلك بأن أوهمه بقدرته على إلحاقه بأحد فرق كرة القدم الشهيرة وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه.









كما هتك عرض المجني عليه عبد الرحمن ذكي سيد أحمد، بالقوة، وذلك بأن أوهمه بوجوب تلقيه حقن مسكن بالعضل عقب إخضاعه لجراحة في أسنانه، وتمكن بناءً على ذلك الإيهام من جعله يحسر سرواله، ثم فاجأه حال حقنه بالمادة المسكنة برفع ملابسه ولامس مناطق حساسة.









كما هتك عرض المجني عليه محمد رمضان محمد إبراهيم ونس، بالقوة، حال كونه ممن له سلطة عليه، وذلك بأن انفرد به حال عمله لديه بعيادته وأمره باستبدال ملابسه في وجوده لارتداء زى العمل ثم باغته بملامسة مناطق حساسة.









وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" باطلاعها على هذا الهاتف وأمرت بالحالته للمحاكمة لاتهامه بهتك عرض 4 رجال.