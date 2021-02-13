منتخب مصر للسيدات يتأهل لنهائي البطولة العربية للرجبي

استطاع المنتخب المصري للسيدات التأهل للأدوار النهائية وذلك بعد تغلبه في مباريات النصف نهائي بالبطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي والتي تستضيفها الإسكندرية خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2021.





وتأهل المنتخب المصري للسيدات للنهائي بعد تغلبه على منتخب لبنان بنتيجة 36-0.





كما تغلب منتخب سوريا على منتخب الإمارات بنتيجة 12-10.





وسيلاقي المنتخب المصري منتخب سوريا لتحديد المركز الاول والثاني، كما سيلاقي منتخب لبنان منتخب الإمارات لتحديد المركز الثالث والرابع.





ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر والإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والإمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة على ملعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.