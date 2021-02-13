ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب مصر للسيدات يتأهل لنهائي البطولة العربية للرجبي

السبت 13/فبراير/2021 - 01:16 م
صدى البلد
Advertisements
استطاع المنتخب المصري للسيدات التأهل للأدوار النهائية وذلك بعد تغلبه في مباريات النصف نهائي بالبطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي والتي تستضيفها الإسكندرية خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2021.

وتأهل المنتخب المصري للسيدات للنهائي بعد تغلبه على منتخب لبنان بنتيجة 36-0.

كما تغلب منتخب سوريا على منتخب الإمارات بنتيجة 12-10.

وسيلاقي المنتخب المصري منتخب سوريا لتحديد المركز الاول والثاني، كما سيلاقي منتخب لبنان منتخب الإمارات لتحديد المركز الثالث والرابع.

ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر والإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والإمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة على ملعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يشهد مباراة السويد وفرنسا بنصف نهائي بطولة العالم لليد

وزير الرياضة يناقش مع رئيس اتحاد الرجبي استعدادات البطولة العربية

منتخب مصر للرجبي يخوض أول تدريباته بالأكاديمية البحرية استعدادًا للبطولة العربية .. صور

مصر تفوز على السودان 48 - 5 في انطلاق البطولة العربية للرجبي

تعرف على نتائج الجولة الأولى من البطولة العربية للرجبي

وزير الشباب يشهد مباراة مصر والإمارات بـ الرجبي

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية حول وقت معرفة ترامب بأحداث الكابيتول

أصعب مباراة في حياتنا.. مدرب مولودية الجزائر يكشف سر التعادل أمام الزمالك

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

بيان رسمي من الداخلية الكويتية بسبب حساب على تويتر

تأجيل دعوى إلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات كورونا للمواطنين مجانا

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

Advertisements

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباريات أفريقيا والدوريات العالمية

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

الأهلي يواجه المريخ السوداني باستاد القاهرة الثلاثاء بدوري أبطال أفريقيا

اليوم وزير الرياضة يشهد تحدي بيج رامي وكرم جابر

أصعب مباراة في حياتنا.. مدرب مولودية الجزائر يكشف سر التعادل أمام الزمالك

رفيق صايفي: طريقة لعب المولودية أمام الزمالك خاطئة.. أي فريق سيلعب أمامه سيدافع

نجم تونس السابق: لا يصح التشكيك في نزاهة معلول بعد تاريخه مع الأهلي

باريس سان جيرمان يخطط لخطف محمد صلاح من برشلونة وريال مدريد

موسيماني: كان بإمكاننا الفوز على بايرن ميونخ حال وجود صلاح وماني مع الأهلي

مجموعة الموت.. الهلال السوداني في مهمة صعبة أمام صن داونز بـ دوري الأبطال

مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم السبت 13- 2- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط