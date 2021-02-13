منتخب مصر للسيدات يتأهل لنهائي البطولة العربية للرجبي

استطاع المنتخب المصري للسيدات التأهل للأدوار النهائية وذلك بعد تغلبه في مباريات النصف نهائي بالبطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي والتي تستضيفها الإسكندرية خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2021.
وتأهل المنتخب المصري للسيدات للنهائي بعد تغلبه على منتخب لبنان بنتيجة 36-0.
كما تغلب منتخب سوريا على منتخب الإمارات بنتيجة 12-10.
وسيلاقي المنتخب المصري منتخب سوريا لتحديد المركز الاول والثاني، كما سيلاقي منتخب لبنان منتخب الإمارات لتحديد المركز الثالث والرابع.
ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر والإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والإمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة على ملعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.