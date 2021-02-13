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أخبار العالم

الكويت ترجئ الحظر الجزئي بسبب كورونا.. تفاصيل

السبت 13/فبراير/2021 - 03:25 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأنه لن يصدر قرار بشأن فرض الحظر الجزئي هذا الأسبوع بسبب كورونا، حيث سيتم بحثه في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

وذكر المصدر، في تصريحاته للصحيفة الكويتية، أن مجلس الوزراء لن يتجه حاليًا لفرض الحظر على بعض المناطق، مشيرًا إلى أن النسبة الأعلى للوفيات ودخول العناية المركزة والإصابات بكورونا حاليًا بين المواطنين وليس المقيمين.

وأضاف "لذلك لن يتم فرض الحظر على المناطق التي يتركز فيها الوافدون". 

وشدد المصدر، على ضرورة الالتزام والإقبال على التطعيم لعدم انتشار كورونا في البلاد، خاصة بعد الإصرار على التجمعات وإقامة الحفلات والأعراس.

كما حذر من الوضع الصحي الذي تمر به الدولة الكويتية والذي يعتبر في منحنى خطير، مؤكدا ضرورة تعاون الجميع للخروج منه.

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