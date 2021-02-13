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محافظات

حملة نظافة مكبرة بالأقصر.. صور

السبت 13/فبراير/2021 - 05:41 م
صدى البلد
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شمس يونس
شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، حملة نظافة استهدفت طريق عيوشة وشارع المدرسة الاعدادية بأرمنت الحيط ومداخل الشوارع الجانبية المتفرعة منهم حيث تم تكثيف أعمال النظافة بتلك الشوارع وتمهيدها.
 كما تم رفع 250م3 أتربة ومخلفات مبان وقمامة بطول 1000م بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة تحت إشراف مدير مرافق المركز ورئيس مرافق أرمنت الحيط ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.
حملة نظافة مكبرة بالأقصر.. صور
حملة نظافة مكبرة بالأقصر.. صور
حملة نظافة مكبرة بالأقصر.. صور
حملة نظافة مكبرة بالأقصر.. صور
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