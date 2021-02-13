حملة نظافة مكبرة بالأقصر.. صور

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، حملة نظافة استهدفت طريق عيوشة وشارع المدرسة الاعدادية بأرمنت الحيط ومداخل الشوارع الجانبية المتفرعة منهم حيث تم تكثيف أعمال النظافة بتلك الشوارع وتمهيدها.

كما تم رفع 250م3 أتربة ومخلفات مبان وقمامة بطول 1000م بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة تحت إشراف مدير مرافق المركز ورئيس مرافق أرمنت الحيط ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.



