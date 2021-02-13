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اكتشف أعراض فقدان الشهية العصبي

السبت 13/فبراير/2021 - 08:01 م
اكتشف اعراض فقدان
اكتشف اعراض فقدان الشهية العصبي
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اسماء محمد
فقدان الشهية هو اضطراب في الأكل وحالة صحية عقلية خطيرة تؤثر على تفكير وشهية الانسان تجاه الطعام.

ويحاول الأشخاص المصابون بـ فقدان الشهية الحفاظ على وزنهم منخفضًا قدر الإمكان عن طريق عدم تناول ما يكفي من الطعام أو ممارسة الرياضة كثيرًا أو كليهما، وهذا يمكن أن يجعلهم مرضى للغاية لأنهم يبدأون في الجوع وغالبًا ما يكون لديهم صورة مشوهة لأجسادهم ، معتقدين أنهم سمينون حتى عندما يعانون من نقص الوزن.

يمكن أن يُصاب الرجال والنساء في أي عمر بفقدان الشهية ، ولكنه أكثر شيوعًا عند النساء الشابات ويبدأ عادةً في منتصف فترة المراهقة.

ووفقا لما اورده موقع " nhs" فإن علامات وأعراض فقدان الشهية تشمل ما يلي:

إذا كان عمرك أقل من 18 عامًا ، فسيكون وزنك وطولك أقل من المتوقع بالنسبة لعمرك
إذا كنت بالغًا ، ولديك مؤشر كتلة جسم منخفض بشكل غير عادي (BMI)
عدم تناول الوجبات ، أو تناول القليل جدًا من الطعام ، أو تجنب تناول أي أطعمة ترى أنها تسبب السمنة
الاعتقاد بأنك سمين عندما يكون وزنك صحيًا أو تعاني من نقص الوزن
تناول الدواء لتقليل الجوع " مثبطات الشهية "
توقف الدورة الشهرية عند النساء اللائي لم يصلن إلى سن اليأس أو لم تبدأ عند النساء والفتيات الأصغر سنًا
مشاكل جسدية ، مثل الشعور بالدوار ، أو تساقط الشعر أو جفاف الجلد
قد يصيب بعض الأشخاص المصابين بفقدان الشهية أنفسهم بالمرض ، أو يقومون بقدر كبير من التمارين الرياضية ، أو يستخدمون الأدوية لمساعدتهم على التبرز " المسهلات " أو لجعلهم يتبولون " مدرات البول " لمحاولة منع أنفسهم من اكتساب الوزن من أي طعام يأكلونه.

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