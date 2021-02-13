للأمهات .. هذه السيارة المناسبة لك ولأطفالك

تحتاج الامهات دائما إلى سيارة مخصصة لهن تلبي كافة متطلباتهن خاصة إن كانت الأم لديها أطفال أعمارهم متقاربة من بعض، وبالتالي تكون في حاجة إلى سيارة معينة ، وتعتبرسيارة كيا كرنفال من أفضل السيارات المناسبة جدا للأم ، لأنها تتمتع بأبواب منزلقة تجعل عملية الدخول إلى السيارة سهلة جدا على عكس أي سيارة اخرى ، بالإضافة إلى القدرة على استيعاب العديد من الأمتعة داخل السيارة .
السيارة تتمتع بمظهر ديناميكي جذاب جدا ، وتتبنى الميني فان واجهة أمامية تشبه SUV، سورينتو فنجد مصد امامي رياضي ، مع منافذ تهوية كبيرة ، وشبك أمامي ، مع مصابيح أمامية معاد تصميمها ، ومصابيح ضباب LED ، أنيقة .
تستمد السيارة قوتها بمحرك MPi انجكشن 3500 سي سي 6 سلندر بقوة 272 حصان وعزم 332 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات .
ومن الداخل تتمتع السيارة كيا كرنفال بـ8 مقاعد بفضل زيادة أبعاد السيارة، وهذا بجانب التصميم الجذاب وعوامل الرفاهية الموجودة لكافة المقاعد، فتعتبر مناسبة جدا للأطفال واحتواء جميع امتعتهم الشخصية بالإضافة إلى أن السيارة تتمتع بمواصفات الامان المطلوبة .
السيارة تتمتع بمظهر ديناميكي جذاب جدا ، وتتبنى الميني فان واجهة أمامية تشبه SUV، سورينتو فنجد مصد امامي رياضي ، مع منافذ تهوية كبيرة ، وشبك أمامي ، مع مصابيح أمامية معاد تصميمها ، ومصابيح ضباب LED ، أنيقة .
تستمد السيارة قوتها بمحرك MPi انجكشن 3500 سي سي 6 سلندر بقوة 272 حصان وعزم 332 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات .
ومن الداخل تتمتع السيارة كيا كرنفال بـ8 مقاعد بفضل زيادة أبعاد السيارة، وهذا بجانب التصميم الجذاب وعوامل الرفاهية الموجودة لكافة المقاعد، فتعتبر مناسبة جدا للأطفال واحتواء جميع امتعتهم الشخصية بالإضافة إلى أن السيارة تتمتع بمواصفات الامان المطلوبة .