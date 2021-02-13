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مرأة

مش عارف تنام ؟.. 3 نصائح للتخلص من الأرق

السبت 13/فبراير/2021 - 10:32 م
الأرق
الأرق
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حياة عبد العزيز
يعاني كثيرون من الأرق وعدم النوم بشكل سريع أثناء فترة الليل، وذلك لعدة أسباب منها التفكير الزائد، أو تناول وجبات غير صحية، أو الصداع والتوتر.

لذلك قدم موقع "express"، نصائح هامة يمكن تخلصك من الأرق في أقل وقت ممكن.

1- تمارين التنفس
تلعب أنماط التنفس دورًا في الجهاز العصبي الذي ينظم معدل ضربات القلب وتوتر العضلات والتحفيز والجوانب الأخرى للاسترخاء أو الإثارة.

من ناحية أخرى يمكن للتنفس السريع أن يخلق مشاعر القلق والتوتر وعدم الارتياح.

وذلك من خلال مستلقية على ظهرك، خذ نفسًا عميقًا، بيد واحدة على معدتك، تنفس بعمق من خلال أنفك، وامسكها ، ثم أخرج الزفير من خلال فمك حتى تشعر أن يدك تتحرك لأعلى أثناء الزفير، كرر هذا قدر ما تحتاج حتى تشعر بالهدوء والاسترخاء.


2- عدم التصفح بالموبايل 
من أكثر الأشياء التي تضر بنمط نومك التعرض المفرط للشاشات، نظرًا لأن معظم الأشخاص يقضون يومهم بالكامل أمام شاشة الكمبيوتر في العمل، قبل الانتقال إلى التلفزيون للترفيه المسائي، فمن الضروري أن تحاول إيقاف التشغيل عندما تذهب إلى الفراش.

يجب عدم تشغيل أجهزة التلفزيون أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية عندما يحين وقت النوم، كما يجب أن تنام في غرفة لا تحتوي على أي أجهزة.

3- تهدئة الأعصاب 
وجد الباحثون أن درجات الحرارة الأكثر برودة تساعد البشر على الوصول إلى حالة نوم أعمق، والنوم بشكل أسرع أيضًا.

وجدت إحدى الدراسات الأسترالية أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق يميلون إلى ارتفاع درجات حرارة الجسم بشكل عام ، في حين أن أولئك الذين يعانون من الأرق (صعوبة النوم) يميلون إلى البقاء أكثر دفئًا في وقت لاحق من المساء ، مما قد يلعب دورًا في عدم قدرتهم على النوم.
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