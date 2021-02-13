توافد كبير من أهالى مطروح في اليوم الأخير لعزاء علي حميدة..شاهد

شهد عزاء الفنان على حميدة في اليوم الاخير تجمع أعداد كبيرة من محبيه لتعزية أسرته.
وشهد العزاء حضور عدد كبير من أهالى محافظة مطروح واصدقائه من القاهرة وسط حالة من الحزن.
وأكد اسماعيل حميدة شقيق الفنان الراحل علي حميدة أنه تلقى العديد من الاتصالات من محبي شقيقه لتقديم واجب العزاء من جميع محافظات مصر وعدد من الدول العربية.
يذكر أن الفنان على حميدة، صاحب أغنية لولاكى، توفي عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض، بعدما تدهورت حالته الصحية إثر إصابته بورم فى الرئتين، وتم نقله يوم الخميس الماضي إلى مستشفى مطروح العام والذى توفي به.