ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الحكومة: لدينا مليون لتر أكسجين احتياطى للمستشفيات والمشكلة أصبحت من الماضى.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 09:50 م
أنابيب أكسجين
أنابيب أكسجين
Advertisements
داليا أحمد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم أستعراض توافر الاكسجين فى المستشفيات خلال اجتماع اللجنة العليا لأدارة أزمة كورونا.


وأكد نادر سعد خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن الدولة  وفرت مليون لتر "اكسجين" مسال كأحتياطى، إضافة إلى ما يتم ضخه يوميا.


وتابع المتحدث بأسم الحكومة قائلا:" مشكلة الاكسجين أصبحت جزءا من الماضى والاحتياطى يعنى اننا جاهزون فى إى وقت طارئ".


وكشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مصير الدراسة حال ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا مجددا، معقبا: "إذا ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أي فترة سوف يكون هناك تقييم للوضع ولن نتردد فى اتخاذ القرارات المناسبة".


وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن استكمال الامتحانات في صالح الطلاب، مضيفا: "استكمال الامتحانات في صالح الطلاب من الناحية العلمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: لا توجد أزمة أكسجين في المستشفيات الجامعية .. تفاصيل

الوزراء يكشف حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني .. فيديو

ركزوا واستعدوا للامتحانات.. الحكومة: الطلاب سيذهبون للمدارس في التيرم الثاني |فيديو

آلية فى صالح الطلاب.. الحكومة تزف بشرى حول امتحانات نصف العام.. فيديو

الامتحانات 28 فبراير.. الحكومة توضح سبب مد إجازة نصف العام أسبوعاً.. فيديو

الحكومة: وزير التعليم عرض آلية إجراء الامتحانات ولاقت استحسان كل الوزراء

ترشيحاتنا

عدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب

أون لاين وبدون أبحاث.. الحكومة تعلن خبرا سارا للطلاب بشأن الامتحانات

الحكومة تكشف مصير الدراسة حال ارتفاع عدد إصابات كورونا.. فيديو

الاثنين.. عزة مصطفى تعلن خبرا سارا للمواطنين

أخبار النادي الأهلي.. أسرار جديدة في مونديال الأندية وعهد من اللاعبين لمحمود الخطيب

جريمة مؤسفة.. 6 مراهقين يغتصبون فتاة حتى الموت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش عارف تنام ؟.. 3 نصائح للتخلص من الأرق

فستان جريء.. سيرين عبد النور بالأحمر الناري احتفالا بعيد الحب

فستان مكشوف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها احتفالاً بعيد الحب