الحكومة: لدينا مليون لتر أكسجين احتياطى للمستشفيات والمشكلة أصبحت من الماضى.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم أستعراض توافر الاكسجين فى المستشفيات خلال اجتماع اللجنة العليا لأدارة أزمة كورونا.





وأكد نادر سعد خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن الدولة وفرت مليون لتر "اكسجين" مسال كأحتياطى، إضافة إلى ما يتم ضخه يوميا.





وتابع المتحدث بأسم الحكومة قائلا:" مشكلة الاكسجين أصبحت جزءا من الماضى والاحتياطى يعنى اننا جاهزون فى إى وقت طارئ".





وكشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مصير الدراسة حال ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا مجددا، معقبا: "إذا ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أي فترة سوف يكون هناك تقييم للوضع ولن نتردد فى اتخاذ القرارات المناسبة".





وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن استكمال الامتحانات في صالح الطلاب، مضيفا: "استكمال الامتحانات في صالح الطلاب من الناحية العلمية.