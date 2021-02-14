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تكنولوجيا

فيديو يظهر متانة هاتف Realme X7 Pro وصمود الكاميرا ضد الكسر

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:01 ص
فيديو يظهر متانة
فيديو يظهر متانة هاتف Realme X7 Pro وصمود الكاميرا ضد الكسر
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ندى على
أطلقت شركة ريلمي الصينية، هاتف Realme X7 Pro للأسواق منذ أيام، ويتمتع بعدة مميزات، منها البطارية ذات السعة الكبيرة وجودة الكاميرا وغيرها، وقامت الشركة منذ ساعات بنشر فيديو للهاتف يظهر متانة وقوة الكاميرا وصمودها عند التفكيك أو الكسر. 

وبحسب موقع GSMArena فإن الفيديو يظهر الإمكانات التى جاءت بها كاميرا هاتف Realme X7 Pro والتى تتميز بعدد من التقنيات التى تساعد على ضبط ألوان الصور والمحافظة على نقائها بالإضافة إلى مستشعر الكاميرا الرئيسية والذى تم تصنيعه من شركة سونى. 

 وجاء هاتف Realme X7 Pro بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، ووحدات فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب مستشعران بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو والعمق، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.

ويعمل هاتف Realme X7 Pro، بواسطة معالج من نوع Dimensity 1000+، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويأتي هاتف Realme X7 Pro بشاشة بقياس 6.55 بوصة، من نوع Super AMOLED،  مع ماسح ضوئي لبصمات  الأصابع مدمج أسفل الشاشة، ويعمل هاتف ريلمي ببطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، يتم شحنها بالكامل في 35 دقيقة.

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