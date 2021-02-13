لماذا التعنت من اتحاد كرة القدم مع الزمالك؟.. عصام سالم يتساءل

قال عصام سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، إن الأهلى يشارك فى بطولة دوري الأبطال، ولذلك إدارة الزمالك تطالب بتأجيل مباراته المقبلة فى الدوري.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الزمالك طالب من اتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك مع حرس الحدود من أجل بطولة إفريقيا.





ولفت إلى أنه لا يعلم " لماذا التعنت من اتحاد كرة القدم مع الزمالك"، وكشف أن اتحاد الكرة قام بتأجيل مباراة لـ فرق بالدوري، فبالتالى "مبدأ اتحاد الكرة بـ التأجيل موجود".





وأشار إلى أن اتحاد الكرة يجب أن يقف مع الأندية المصرية من أجل البطولات الخارجية، وأكد أن الاتحاد الجزائري قام بتأجيل مباراة لفريق مولودية الجزائر من أجل اللعب مع الزمالك".





وأوضح أن الزمالك مطالب بتحقيق نتيجة جيدة أمام بطل السنغال بعد تعادله مع مولودية الجزائر.





وتابع أنه يتمنى وصول النادي الأهلى و الزمالك لـ نهائي بطولة أبطال إفريقا للمرة الثانية كما حدث فى البطولة الماضية.