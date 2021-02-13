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8 ملايين جرعة.. وصول أكبر شحنة لقاحات كورونا إلى مصر خلال أيام

السبت 13/فبراير/2021 - 11:09 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
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إسراء صبري
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الصحة ستستكمل تطعيم باقي الأطقم الطبية خلال الفترة القادمة، منوها بأن الأطقم الطبية هي حائط الصد لفيروس كورونا، وفيما يخص تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة، أوضح أن هذا الأمر مرتبط بوصول الجرعة الكبيرة من لقاح كورونا.

واسترسل "سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي": سيصل للبلاد أكبر شحنة لقاحات فيروس كورونا خلال النصف الثاني من هذا الشهر، منوها إلى أن الشحنة تتراوح بين 5 و8 ملايين جرعة وهم جزء من الـ 40 مليون جرعة المتعاقد عليها.

وأضاف، وزارة الصحة ستعلن كافة الإجراءات من خلال الموقع الذي تم إنشاؤه، معقبا: التحالف الدولي للقاحات متعاقد مع اللقاحات التي حصلت على موافقة الطوارئ ومنهم لقاح أسترازينيكا.

وفيما يخص عدم فاعلية لقاح أسترازينيكا لمن هم فوق الـ65 عام، أوضح أن هناك لجنة مخصصة هي من ستقرر فاعلية اللقاح من عدمه.

وأشار إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تجبر مواطنيها على الحصول على اللقاح، ولهذا الحصول عليه اختياري، ولكن أتوقع أن يكون هناك إقبال واضح من قبل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأكد أنه خلال أيام سيصل لنا أول شحنة من لقاحات كورونا، منوها إلى أن الجرعات ستبدأ في الوصول من يوم 18 فبراير.
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