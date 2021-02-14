متسهرش ونام 8 ساعات .. حيل ومشروبات تنقص وزنك 8 كيلو شهريا

في الليل يزيد الشعور بالجوع، خصوصًا في فصل الشتاء، ما قد يسبب القلق والخوف من اكتساب المزيد من الكيلوجرامات في الوزن.





وعلى عكس المعتقد، فالتحكم في شهيتك خلال ليالي فصل الشتاء الطويلة، ليس أمرًا مستحيلًا، فقط اتبع نصائح خبيرة التغذية غادة معتوق التي قدمتها خلال لقائها بالإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس" على شاشة قناة "سي بي سي سفرة" لبدائل تسيطر بها على الجوع الكثير، وتجعلك تشعر بالشبع، كما أنها تزيد نسبة الحرق في الجسم.





تناول السناكس والأطعمة الخفيفة بين الثلاث وجبات الرئيسية في اليوم، يساعد جسمك في الشعور بالشبع، وعدم النهم في تناول الوجبة الرئيسية، ومنها:

1-كوب فشار بدون زيت يحتوي على 80 سعرا حراريا.

2-حمص الشام.

3- ترمس بمعدل 100 جرام يحتوي على 120 سعرا حراريا.

4-المكسرات الخام.

5-الفاكهة.

6-الخضراوات مع سلطة الحمص (حمص مسلوق- زيت زيتون- ثوم- ملح- شطة).

7-زبدة فول سوداني.

الشوربة:

شوربة كرنب

2 ثمرة بصل

2 ثمرة طماطم

رشة ملح

ملعقة صغيرة بهارات

نصف رأس صغيرة من الكرنب

بقدونس أو نعناع لتحسين الطعام

5 أكواب ماء

مشروبات لزيادة الحرق وسد الشهية:

الكركم والحليب (لبن أو لبن لوز - ملعقة كركم - نصف ملعقة قرفة- عسل أو سكر دايت).

الزنجبيل بالليمون والعسل (زنجبيل فريش- ليمون- ماء- ملعقة عسل أو سكر دايت).

التفاح بالقرفة

(ثمرة تفاح- 2 عود قرفة- 3 حبات قرنفل- ماء - عسل أو سكر دايت).

وعمومًا انخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء، والشعور بالبرودة الشديدة، يزيد من الشعور بالجوع، الأمر الذي يؤدي إلى تناول الطعام بكثرة، خصوصًا الوجبات التي تحتوي على الدهون والسكريات.

كذلك فإن برودة الجو تزيد من الشعور بالكسل، وعدم ممارسة التمارين الرياضية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن.



وفيما يلي نصائح خبيرة التغذية غادة معتوق:

التعرض لضوء الشمس يوميًا ولو لساعة واحدة.

ممارسة تمرين بسيط حتى وإن كان رياضة المشي.

شرب المياه من 2 إلى 3 لتر في اليوم.

النوم 8 ساعات في الليل وعدم السهر لتجنب نهم المساء في الأكل.

تناول السناكس بين الوجبات على الأقل كل ساعتين بين الوجبات.