محمد شريف: مباراة بالميراس الأصعب لنا في مونديال للأندية

أكد محمد شريف لاعب الأهلي أنه سعيد بالمشاركة مع الفريق في مونديال الأندية والحصول على البرونزية.
وقال شريف في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على فضائية صدى البلد، إن الجماهير تتذكر جيل أبو تريكة وبركات ووائل جمعة بسبب ما حققوه من إنجازات مع الأهلي.
وأضاف أن الجميع في الفريق حاليا يحاولون تسجيل التعادل أمام بايرن ميونخ أو على الأقل الخروج بنتيجة جيدة ولكن في النهاية هذه مباراة لها فائز و خاسر.
وأردف أن مباراة بالميراس البرازيلي كانت الأصعب للأهلي في كأس العالم للأندية.
وأتم أن الجميع في الأهلي تعاهد على تحقيق مركز جيد في مونديال الأندية.