أمير توفيق يكشف حقيقة عرض بروسيا دورتموند لضم محمد هاني

كشف أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن مستقبل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقعلة الحمراء بعد تحقيق برونزية كأس العالم للأندية.





وقال توفيق خلال تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس": "نسير على خطة واضحة بقيادة محمود الخطيب أن لا نعتمد على كل فترة انتقالات بشكل منفرد، بل نعمل وفق خطة طويلة المدى كما ذكرنا من قبل.





وأضاف: "اطمئن جمهور الأهلي، النجاح لا يعني أن نتغاضى عن نواقص الفريق".





وعن طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق التعاقد مع مهاجم، أوضح: "وارد أن يكون له رؤية ونحترمها جدًا وندرك جدًا ما يحتاجه الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة".





وأردف: "عندما فكرنا في التعاقد مع مدافع، ضممنا أفضل مدافع في السوق، وهو بدر بانون، لاعب مختلف، ودفاع الأهلي أصبح يتميز بوفرة اللاعبين".





ونفى أمير توفيق، تلقي النادي الأهلي عرضًا من بوروسيا دورتموند لضم محمد هاني، قائلًا: "لا يوجد شيء نهائيًا".





واستكمل: "محمد مجدي أفشة ومحمود متولي كان لديهما عروضًا من أندية مصرية ولكنهما رفضا وفضلا الانضمام للأهلي".





وأتم تصريحاته: "كانت هناك مفاوضات من الزمالك لضم أفشة، وتحدثوا مع بيراميدز واللاعب، ولكن أفشة كان يريد الأهلي، ورغبة اللاعب هي الفاصلة".



