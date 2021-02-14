جورج وسوف يغني باللهجة المصرية.. لأول مرة

تم الإتفاق مابين سلطان الطرب جورج وسوف وشركة لايف ستايلز ستوديوز على إنتاج عمل فني موسيقي، وبعد عقد عدة جلسات عن بعد وإتصالات هاتفية وقع الطرفان عقد تعاون لإنتاج أغنية وفيديو كليب بعنوان " ياه عالزمن" باللهجة المصرية من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري والفيديو كليب بتوقيع المخرج المبدع فادي حداد.





وأنهى جورج وسوف هذا الأسبوع تسجيل الأغنية في استوديوهات هادي شرارة متمنيًا أن تعجب محبيه وأن تكون بداية تعاون مميز مع شركة لايف ستايلز ستوديوز ، ويقوم حاليًا رئيس الشركة المنتجة، الذي اختار الأغنية لسلطان الطرب، بالتنسيق شخصيًا مع أبو وديع وصناع الأغنية والمخرج فادي حداد حرصًا منه بأن يبصر هذا المشروع النور وفقًا لأفضل معاير الإنتاج.



