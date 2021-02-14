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أخبار البلد

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بقرار تمديد الإجراءات الاحترازية

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:37 ص
السعودية
السعودية
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سعيد العربي
أشاد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية بقرار المملكة تمديد حالة الحظر في مواجهة فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية.

وأوضح «حنفي»: «هناك حظر تم تمديده اليوم لمدة 20 يوما، أي أننا سندخل شهر في إطار هذه الإجراءات الاحترازية، والتي يأتي في مقدمتها منع التجمعات، وإغلاق السينمات، وإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية وإغلاق المطاعم ومراكز التسوق، وتعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم وغيرها».

وأشاد «حنفي»، نيابة عن الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، بالإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة، التي تهدف لمنع تفشي الوباء والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات».

واعتبر نائب رئيس اتحاد عام المصريين في الخارج أن هذه الإجراءات تعبر عن رؤية ثاقبة لدى قادة المملكة في إطار الوقاية من الفيروس والحفاظ على الأرواح، مؤكدا أن هذه إجراءات يجب أن يكون هناك تفهم لها.
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