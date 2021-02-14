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توك شو

في عيد الحب.. شاهد نصيحة "الحبّيب الأكبر" أسامة منير للشباب والفتيات

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:56 م
اسامة منير
اسامة منير
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ياسمين القصاص
قال الإعلامي أسامة منير، إن الاحتفال بيوم عيد الحب يختلف من شخص إلى آخر، مشيرًا إلى أن هناك من يكتفي بتبادل الهدايا، وآخرين يسهرون خارج المنزل، وهناك أيضًا من يرسل بعض الرسائل، لافتا إلى أن كل شخص يتعامل حسب إمكاناته في احتفاله بهذا اليوم، معقبا "المفروض كل يوم في حياتنا يكون عيد حب، ليه نستني يوم واحد في السنة علشان أعبر للطرف الآخر عن حبي". 

وأضاف أسامة منير، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التليفزيون المصري، أنه إذا كان الشخص في علاقة حب أو إنسانًا متزوجًا، فيجب أن يكون كل يوم يشهد تضحية وحبًا للطرف الآخر، متابعًا: "هو العمر فيه كام يوم علشان نضيعه ونستنى يوم في السنة علشان نعبر لبعض عن الحب". 

وأشار أسامة منير إلى أن برنامج "أنا والنجوم وهواك" لم يصبح مجرد برنامج إذاعي فقط، ولكنه تحول على مدار 18 عامًا حالة يعيشها جميع الأشخاص ويعبر عن حياتهم العاطفية، موضحًا أن هذا البرنامج مصنف على أنه أقوى برنامج فى مصر والعالم العربي، وحتى أنه تم تصنيفه من أقوي 4 برامج إذاعية في العالم منذ 4 سنوات، قائلا" أنا مبعتبرهوش برنامج أنا بعتبره حالة حب بيني وبين الناس بندردش مع بعض".  

وأوضح أنه يكون هذا البرنامج مسئولية كبيرة، وذلك لأن مجرد أن تكون السبب فى إسعاد شخص، إسعاد بيت أو دمار بيت، فقد تكون هذه الأسباب شيئا مخيفا إلى حد ما، وحتى أنه قد يكون ضغط عصبي شديد، ولكنه توصل إلى حل جيد لهذه المشكلة وهو أن هذا البرنامج جزء لا يتجزأ من حياته، مشيرا إلى أنه لم يستطيع على ترك هذا البرنامج. 

وتابع أسامة منير: " أنا لو سبت كاريري الإعلامي كله وتاريخي كله مش هقدر أسيب البرنامج ده"، كما حذّر الشباب من الارتباط دون دراية أو وعي، وذلك لأنه في النهاية يصل إلي فشل هذه العلاقة. 
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