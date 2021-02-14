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رياضة

الأهلي يحذر كهربا والشحات من السوشيال ميديا

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:54 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم
وجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إنذارا جديدا للثنائي محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات بعدم تصدير أزمات ومشاكل جديدة خلال الفترة المقبلة.

وعقد الجهاز الفني جلسة مع اللاعبين قبل العودة للقاهرة طالبهم فيها بالتركيز التام والابتعاد عن وسائل التواصل الإجتماعي بكافة أشكالها خاصة أن الفريق الأحمر مقبل علي بداية المشوار القاري بجانب مسابقة الدوري والمنافسة الشرسة فيها.

وكان الثنائي قد تسببا في أزمة شديدة للفريق الأحمر خلال مشاركته في كأس العالم للأندية باختراق الفقاعة الطبية ومصافحة الجماهير مما تسبب في إيقافهم وغيابهم عن مواجهة بالميراس بجانب تهديد الأهلي بعقوبات مالية لولا جهود المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي والذي يملك علاقات قوية مع مسئولي الإتحاد الدولي والذي نجح في إنهاء الأزمة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم إستعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها بعد غد الثلاثاء في أولي مبارياته بدور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي، ومنح الجهاز الفني لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من الدوحة وحصد برونزية مونديال العالم للاندية.

ومن المقرر أن يبدأ اليوم الفريق الأحمر الترتيب والإعداد لمواجهة المريخ في بداية الرحلة الحقيقية للدفاع عن لقب الأميرة السمراء التي يحملها الأهلي بعد الفوز علي الزمالك بهدف الضربة القاضية في 27 نوفمبر الماضي .
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