قصيدة ازيك.. شعر غنائي لـ أميرة البيلي بمناسبة عيد الحب

طرحت أميرة البيلي، الأديبة والشاعرة، قصيدتها الجديدة بعنوان"ازيك"، بمناسبة عيد الحب "Valentine's Day" وهي عمل فني أدبي من نوع خاص، تجمع ما بين الشعر والغناء، ويشاركها المطرب محمد جمعة، بأغنية" شمس طالعة"، وهي من كلمات محمود صالح، وإخراج محمد حجر، وأستمر التصوير طيلة الشهرين الماضيين لعرضها على الجمهور تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمي للعشاق.





وأوضحت الشاعرة أميرة البيلى، في تصريح صحفي، أن العمل فني أدبي فهو مزيجًا من الشعر والغناء، فتلقي قصيدتها الجديدة "أزيك" ممزوجة مع أغنية "شمس طالعة" من ألحان وغناء المطرب محمد جمعة، وتوزيع محمد مجدي، وإنتاج شركة ميديا هاوس، وتم التصوير بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وأماكن مختلفة بمعالم محافظة الإسكندرية، من تصوير سيف أحمد، ومحمد إيهاب ،ومونتاج هيثم أباظة، أتيلية بنت ذوات بالإسكندرية، ومنتج منفذ حمادة الناضوري.





يشار إلى أن أميرة البيلي، بدأت مشوارها الفني والأدبي من مسقط رأسها بالإسكندرية منذ عام «٢٠١٤»حيث تميزت في كتابة الشعر وبدأت أعمالها بقصيدة «انا مليت»، ومؤخرا أصدرت ديوان« من نصيبنا» عن دار إبهار لنشر والتوزيع، وتألقت مؤخرًا بقصيدة "منسي الأسطورة" إهداءً للجيش المصري وشهداء الوطن.