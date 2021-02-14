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فن

شاهد.. حبيبة طارق العريان ترافقه في دبي من أجل عمرو دياب

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:55 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم
نشرت الموديل نيكول سعفان، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء تواجدها على أحد الشواطئ بدبي حيث تتواجد مع حبيبها المخرج طارق العريان من أجل تصوير إعلان عمرو دياب الجديد.

وظهرت نيكول سعفان مرتدية شورت قصير أبرز قوامها الرشيق وأنوثتها. 

ويأتي ذلك بعد أزمة الفنانة السورية أصالة التي شنت هجومًا على طليقها طارق العريان بعد تداول أول صورة له مع حبيبته نيكول سعفان.

نيكول سعفان التي تداول صورها مع طارق العريان، تعمل موديل ،وهي أرمينية من أصول سورية، فقد ولدت في سوريا عام 1998، فهي تبلغ من العمر 22 عاما، وبينها وبين طارق العريان فارق عمري كبير يتخطى الـ 30 عاما. 

وهاجرت أسرة نيكول من سوريا إلى أرمينيا وعاشت حياتها هناك، والتحقت بالجامعة حيث درست التسويق لكن حبها لعالم الفن جعلها تدخل مجال الأزياء وتعمل كموديل ، وخلال السنوات الأخيرة الماضية عادت لمصر وعاشت فيها فترة ومن هنا كانت بداية انطلاقتها الفعلية تحديدًا في 2018. 

بدأت نيكول سعفان في الظهور في العديد من المناسبات الفنية والاحتفالات ، وظهرت مع العديد من المخرجين والمنتجين كان منهم طارق العريان ، وظهرت مؤخرًا، في أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان عمرو دياب، التي كانت من إخراج "العريان".

وطارق العريان يبلغ من العمر 56 عاما أي أن فارق العمر بينهما 34 عاما وهو أمر مثير للجدل حيث انتقده رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد معرفة ذلك، وبعد أن تم الكشف عن حقيقة سر طلاق أصالة وطارق العريان.
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