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برلمان

برلماني يقترح اقتصار الإحالة للجنة القيم بالشيوخ على مخالفة اللائحة أو القانون أو الدستور

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:47 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى عدسة خالد مشعل
علق النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، اليوم الأحد ، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ، قائلا : إن المادة 31 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس تنص علي أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

وأضاف "البياضي" علي هامش كلمته بالجلسة العامة ، أن اسباب الإحالة مطاطة فضفاضة و غير موضوعية و تفتح بابًا لتقييد حرية التعبير للنائب.

واقترح عضو اللجنة العامة لمجلس النواب ، أن تقتصر أسباب الإحالة للجنة القيم على مخالفة اللائحة او القانون او الدستور.
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