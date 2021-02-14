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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. التحالف العربي يعترض مسيرتين لـ الحوثيين.. بدء حملة التلقيح في لبنان.. ومطالبة أمريكية بترشح ترامب للرئاسة

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:59 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:


أصدر النائب العام في المملكة العربية السعودية، سعود بن عبدالله المعجب، توجيهًا لدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية، لتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي للتأكد من قيام الجهات المعنية بتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس، وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ.


أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، عن اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط، جنوب المملكة العربية السعودية.

انطلقت، اليوم الأحد، عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، في لبنان، عقب وصول الدفعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لـ"كوفيد-19" إلى البلاد.


سيطر هاشتاج "# Trump2024"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في الساعات التي تلت إعلان براءة الرئيس السابق دونالد ترامب من تهمة التحريض على التمرد التي وجهت إليه بسبب اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.


أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجار في مناطق الفصائل الموالية لتركيا في ريف عفرين، شمال غربي حلب.


أحالت السلطات الكويتية قياديين في وزارة الأشغال للتحقيق، بعد هطول أمطار في البلد الكويتي نتج عنها تجمع للأمطار في الطرق، وفق ما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية.


نشر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء، أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ.

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