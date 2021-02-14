21.5 مليار درهم تجارة دبي وبريطانيا في 2020









بحث أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي وسعادة بيل ويليامسون مدير مصلحة الجمارك البريطانية الإجراءات الجديدة المتعلقة بقطاعات السفر والتجارة والتعاون الأمني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وأكد المدير العام لجمارك دبي خلال الاجتماع عن بعد مع مدير مصلحة الجمارك البريطانية وفقا لما نشرتة وكالة أنباء الامارات، أن جمارك دبي ستضع كل خبراتها وستقدم الدعم اللازم للتجار والمستثمرين البريطانيين لتذليل أي صعوبات تطرأ بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والعمل على احتواء أي متغيرات قد تلحق بمختلف القطاعات التجارية بين الجانبين.





وتوقفت بريطانيا عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي وبدأت في المقابل تطبيق إجراءات جديدة منتصف ليل آخر يوم في العام الماضي 2020.





وقال سعادة أحمد محبوب مصبح أن المملكة المتحدة تعد من أبرز الشركاء التجاريين لدبي على المستوى الدولي وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية معها 21.5 مليار درهم وزعت بين 16.3 مليار درهم واردات و 1.6 مليار درهم صادرات و 3.6 مليار درهم إعادة تصدير وفق نتائج أولية للعام 2020.





وشدد سعادة المدير العام لجمارك دبي على العلاقات المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة و بريطانيا والتي انعكست بشكل مثمر على المبادلات التجارية بين الجانبين و توسيع أفق التعاون التجاري والاستثماري و الأمني..مؤكدًا أن هذا التعاون أثمر في محاربة التجارة بالسجائر ومنتجات التبغ غير المشروعة حيث أعلنت المملكة المتحدة ودبي أن تعاونهما أسفر عن ضبط 198 مليون سيجارة غير مشروعة و122 طنًا من منتجات التبغ غير المشروعة الأخرى في الإمارات كانت متجهة إلى المملكة المتحدة وذلك خلال الفترة الماضية.





من جانبه أشاد بيل ويليامسون بما حققته جمارك دبي من تميز في العمل الجمركي الاحترافي طوال السنوات الماضية نتيجة تطويرها أنظمة تقنية ساعدتها في إحكام الرقابة على الشحنات وتسريع إجراءات التخليص الجمركي ودعمها للجمارك البريطانية في احباط تهريب شحنات البضائع المقلدة عبر الحدود بالإضافة إلى تسريع العمليات التجارية بين الجانبين.. معربًا عن الرغبة في تعزيز الجهود الدولية الخاصة بالتجارة المشروعة ..معتبرًا أن التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات مع دائرة جمركية عرفت بخبرتها في هذا الشأن مثل جمارك دبي يساعدهم كثيرا على تحقيق هذه الأهداف بما يسهم في بناء القدرات البشرية والأنظمة الجمركية المتطورة.





ودعا سعادته الجانب البريطاني للمشاركة وحضور فعاليات المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد" والذي تستضيفه دبي وتنظمه بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك خلال الفترة القادمة ويقام للمرة الأولى على مستوى المنطقة. ويبحث الحدث الذي يشمل جلسات نقاشيةواجتماعات الطاولة المستديرة كافة المسائل المتعلقة بالعمل الجمركي وتطوير المنظومة الجمركية العالمية. ويضم نحو ألف و 500 متخصص وخبير في القطاع.





إلى ذلك تناول اللقاء أيضًا الإجراءات المتبعة في كلال الجانبين لتخفيف حدة آثار جائحة كورونا حيث أكد سعادة أحمد محبوب مصبح أن حكومة دبي رفعت حزم التحفيز الاقتصادي لتصل إلى 7.1 مليار درهم على خمس مراحل وأن الشركات وقطاعات الأعمال والتجارة استفادت من هذه السيولة في توفيق أوضاعها ودفع تسريع عمليات التعافي و العودة إلى زخم نشاطها إلى ما قبل الأزمة.





حضر اللقاء عدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات الجمركية في جمارك دبي ومن الجانب البريطاني زاكاري كونفيري سوفين وكاترينا جراسي من الجمارك البريطانية ومن السفارة البريطانية توم ستابلتون من كالة مكافحة الجريمة الوطنية ودارين الوم ضابط اتصال الجرائم المالية.



