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برلمان

زراعة البرلمان توافق على بيان وزير الموارد المائية والري

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:52 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على بيان وزير الموارد المائية والري الذي ألقاه أمام البرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري. 

وأكد النائب هشام الحصري، في بداية الاجتماع، أن ملف إدارة المياه من أهم الملفات حاليا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد بشان نقص المياه والزيادة السكانية، إضافة إلى القضايا التي تهم المواطنين بشأن الترع الموجودة داخل الكتل السكنية، مشددا على ضرورة التعرف على خطة الوزارة بشأن مواجهة تلك التحديات وتطوير منظومة الرى وإحلال وتأهيل محطات الصرف والرى، وتوعية المواطنين للحفاظ على المياه.

ووجه "الحصري"، الشكر إلى القيادة على المشروع القومي لتبطين الترع، مشيدا بالإسراع في معدلات تنفيذه.  

وشهد اجتماع اللجنة استعراض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خطة الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، مؤكدا أن سد النهضة من أهم التحديات التي تواجه البلاد، في ظل اعتمادنا بنسبة ٩٧ في المائة على مياه نهر النيل، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن السد، وهو ما يمثل قلق لنا. 

وأوضح الوزير، لم نصل حتى الان الى اتفاقات ملزمة بشأن ملء السد والتخزين.  

وتابع "نواجه تحديا ثانيا، يتعلق بالتغييرات المناخية، في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، وكذلك ما شاهدناه من كميات مطر وسيول وجفاف، وكلها احداث متطرفة جدا"، مستطردا "أيضا هناك تغيير في توزيع المطر ، بالإضافة الى ارتفاع منسوب سطح البحر، ما يتطلب إعادة توطين المواطنين وتغيير أنشطتهم". 


وأضاف من التحديات، الزيادة السكانية، و نقص الموارد المائية، حيث نحتاج ١١٤ مليار متر مكعب سنويا، ومتاح لدينا ٦٠ مليار متر، ونعيد استخدام ٢٠ مليار متر مكعب. 


وقال  الوزير، جمعنا التحديات، وأعددنا استراتيجية لترشيد وتحسين استخدام المياه،  ب ٩٠٠ مليار جنيه حتى ٢٠٣٧  ، تتضمن مشروعات رى حديث وتبطين ترع وحماية من السيول وحماية شواطئ وغيرها من المشروعات. 

وأوضح، رغم ان الرؤية والاستراتيجية، تشير الى انفاق ال  ٩٠٠ مليار جنيه على ٢٠ سنة، الا ان حتى  الان تم انفاق ٢٠٠ مليار ، ونحاول الإسراع  لاستباق الزيادة السكانية. 


وأضاف، انشأنا قاعدة بيانات، حصرنا فيها أملاك الرى والمعدات والتعديات والمخالفات، وما تم تنفيذه في مشروع تبطين الترع، ما أدى الى زيادة الحوكمة ، وهو ما  يوفر  لنا نحو مليار جنيه في استخدام قطع الغيار الموجودة بالمخازن. 

وشهد الاجتماع، استعراض النواب عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين، بشأن الترع والمصارف بالمحافظات.

وفي نهاية الاجتماع وافقت اللجنة على بيان الوزير.
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