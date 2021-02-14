حب من نوع آخر.. قصة الأب صاحب لافتة التهنئة بتخرج ابنته: نور عينيا.. صور

حب من نوع آخر، جسده أب لابنته فرحا بتخرجها من كلية الطب، حيث حمل لافتة تهنئة بتخرجها وانتظرها أمام الكلية، ليوثق كل من شاهدهما هذه اللحظة والتي تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي على مدار الأيام الماضية،





تواصل «صدى البلد» مع الأب حسن شعراوي، صاحب المفاجأة لابنته الكبرى بسنت بعد تخرجها من كلية الطب البشري في القصر العيني، ويقول: "ابنتي الكبرى وصديقتي واختي، هي متفوقة في كل المراحل التعليمية وكان دخول كلية الطب بمثابة حلم لها ولنا".





حمل الأب لافتة التهنئة وظل منتظرها أمام الكلية يوم 8 فبراير الجاري، وبعد خروجها استقبلها بالاحضان والدموع ليوثق كل من شاهدهما معا هذه اللحظة بالتصوير ومقاطع الفيديو، ويقول: "كنت عاوز أعمل لها مفاجأة اليوم ده وأسعدها وجات لي الفكرة دي ونفذتها".





ولم يتوقع ان تتعدى حدود مصر والوطن العربي لتهنئتها بالتخرج، خاصة أنه أراد إسعادها فقط ولم يطمع لشهرة وراء هذا التصرف العفوي بالفطرة، على حد وصفه، وكذلك ينصح كل أب بضرورة التقرب من ابنائه ومعاملتهم بطريقة حسنة والتي ستنعكس عليهم وعلى مستواهم الدراسي بشكل إيجابي، "أنا معملتش حاجة غريبة المفروض كل أب يهتم بولاده".





بسنت، محمد، عبد الرحمن وحمزة أربعة ابناء للأب شعراوي، الذي يعد صديقا مقربا لهم خلال تربيتهم ومن خلال معاملته معهم يقول أن الأب قادرا على تحسين نفسية ابنائه من خلال ابسط الامور مثل كوب قهوة أو شاي أو جلب الفاكهة المفضلة له.