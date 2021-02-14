فشل في إدارة أعماله.. رئيس بنك القاهرة يهاجم رجل الأعمال الهارب محمود وهبة

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن أي نجاح له أعداء، يتصيدون الأخطاء، موضحًا أن أعداء النجاح يتربصون لكل إنجاز تقوم به الدولة المصرية.









وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تعرضت لضغوطات حقيقية منذ بداية أزمة كورونا التي أكدت صلابة الاقتصاد المصري.









وعن حديث الهارب محمود وهبة عن الاقتصاد المصري، تساءل فايد، كيف لمن فشل في إدارة عمله الخاص أن يحلل الأداء الاقتصادي لدول، ويقلل من قيمة النمو الذي يشهده الاقتصاد المصري الذي شهد له القاصي والداني.