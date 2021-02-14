ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فشل في إدارة أعماله.. رئيس بنك القاهرة يهاجم رجل الأعمال الهارب محمود وهبة

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:06 م
طارق فايد
طارق فايد
Advertisements
حمزة شعيب
قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن أي نجاح له أعداء، يتصيدون الأخطاء، موضحًا أن أعداء النجاح يتربصون لكل إنجاز تقوم به الدولة المصرية.


وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تعرضت لضغوطات حقيقية منذ بداية أزمة كورونا التي أكدت صلابة الاقتصاد المصري.


وعن حديث الهارب محمود وهبة عن الاقتصاد المصري، تساءل فايد، كيف لمن فشل في إدارة عمله الخاص أن يحلل الأداء الاقتصادي لدول، ويقلل من قيمة النمو الذي يشهده الاقتصاد المصري الذي شهد له القاصي والداني.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب

زوجة كريم فهمى تثير الجدل برفقته.. والجمهور: يا بختك

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد