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أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار شهداء الوطن والإيمان في ليبيا.. غدا

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:34 م
نيافة الأنبا بفنوتيوس
نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط
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سامح سلام
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا الاثنين بتذكار شهداء مصر في ليبيا، وتحتفل إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس كعادتها سنويًا بتذكار شهداء الوطن والإيمان في ليبيا على يد تنظيم داعش الإرهابي. 

ويترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط صلاة القداس الإلهي صباح غد الاثنين بكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور( الشهداء)، بحضور لفيف من الأباء الكهنة والشمامسة وأهالي الشهداء مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.


كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد دشن  في وقت سابق اليوم الأحد، كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا موسى الأسود بمنطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية. 


وشارك في صلوات التدشين مجموعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة والشمامسة وعدد محدود من شعب الكنيسة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في كلمته خلال القداس الإلهي - إن الكنيسة التى تم تدشينها اليوم كانت تتبع الكنيسة المارونية وأنه تم تدشين مذابح الكنيسة والأيقونات والمعمودية، مقدما الشكر لنيافة الأنبا إيلاريون والأباء الكهنة، لافتا إلى أن هذا اليوم بمثابة عيد على مدى تاريخ الكنيسة.

وتابع قائلا، إنه يقدم الشكر لكافة المسئولين على مجهودهم في إنهاء الإجراءات التى تمت من أجل تأسيس الكنيسة، لافتا إلى أن الكنيسة تحتفل غدا أيضا بتذكار شهداء الإيمان في ليبيا، إلى جانب الاحتفال بتذكار دخول السيد المسيح إلى الهيكل.

وأعلن دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس بمحافظة الدقهلية أن زيارة الدير ستكون متاحة أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، اعتبارا من الجمعة 19 فبراير الجاري. 

وذكر بيان صادر عن دير القديسة دميانة برئاسة نيافة الأنبا ماركوس أن قرار فتح الدير لاستقبال الزيارات يأتى مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، وأن الدير لن يستقبل الزائرين بقية أيام الأسبوع.

رحل عن عالمنا اليوم الأحد الراهب القمص توماس الصموئيلي عن عمر ناهز ٦١ عاما بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من ٣٤عاما. 

ولد الأب المتنيح يوم ١٠ أكتوبر ١٩٦٠، وترهب بدير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون في ١١ أبريل من عام ١٩٨٧، ونال درجة القسيسية في ١٨ ديسمبر ٢٠٠٠ ورتبة القمصية في ٢٥ مايو ٢٠١٤، وخدم خلال السنوات الأخيرة في إيبارشية طموه. 
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