نوع مهمل من الأعشاب له مفعول السحر في علاج عرق النسا





وفقا لموقع "thorpechiropractic" تعد أبرز أعراض عرق النسا هي آلام أسفل الظهر المستمر وضعف في عضلات الفخذ والساق والقدم مع صعوبة في تحريك الساق أو القدم مع عدم الراحة في أسفل الظهر وإحساس بوخز في القدمين وأصابع القدمين.

علاج عرق النسا



يحدث عرق النسا لأسباب مختلفة مثل مرض القرص التنكسي ، تضيق العمود الفقري ، انزلاق غضروفي، وانزلاق الفقار النخاعي.





يختفي عرق النسا من تلقاء نفسه في غضون أسابيع قليلة ويمكنك الشعور بألم خفيف وخدر ، أو إحساس حاد وحرقان ومؤلِم للغاية يؤثر على جانب واحد من الجسم.







يمكن أن يتطلب الألم وعدم الراحة من الناس البقاء في الفراش ، وغالبًا ما يتناول معظمهم الإيبوبروفين أو بعض الأدوية الأخرى التي لا تستلزم وصفة طبية لتخفيف الألم .





مشروبات عشبية

يمكن أن تساعد بعض المشروبات العشبية مثل الجنزبيل فى تخفيف الألم فهو مضاد التهاب قوى يقلل من الم عرق النسا لكن فى المقابل يجب استشارة طبيبك أو أخصائي الأعشاب المتخصص ، لأن بعض الأعشاب قد تتداخل مع الأدوية التي قد تتناولها.







إذا استمرت الأعراض والألم لفترة أطول من بضعة أسابيع ، فتأكد من استشارة الطبيب ، حيث توجد احتمالية أن يكون لديك خلع في الفقرات ، أو حالة أخرى تسبب ضغطًا أو قرصًا للأعصاب. إذا لزم الأمر ، الجراحة دائمًا خيار.





المراجع ..

thorpechiropractic



حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم. عند القيام بذلك ، سيعطي ذلك أعصابك وجسمك وقتًا للاسترخاء والشفاء والتوازن. يساعد النوم الإضافي والراحة على إعادة بناء أعصابك وتقويتها.