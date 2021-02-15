ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نوع مهمل من الأعشاب له مفعول السحر في علاج عرق النسا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:51 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين

يعد عرق النسا الأكثر شيوعًا لدى النساء ويمكن علاج عرق النساء نهائيا بعلاجات طبيعية من مطبخك إليك علامات عرق النسا وأسباب الإصابة.

وفقا لموقع "thorpechiropractic" تعد أبرز أعراض عرق النسا هي آلام أسفل الظهر المستمر وضعف في عضلات الفخذ والساق والقدم مع صعوبة في تحريك الساق أو القدم مع عدم الراحة في أسفل الظهر وإحساس بوخز في القدمين وأصابع القدمين.
علاج عرق النسا

يحدث عرق النسا لأسباب مختلفة مثل مرض القرص التنكسي ، تضيق العمود الفقري ، انزلاق غضروفي، وانزلاق الفقار النخاعي.

يختفي عرق النسا من تلقاء نفسه في غضون أسابيع قليلة ويمكنك الشعور بألم خفيف وخدر ، أو إحساس حاد وحرقان ومؤلِم للغاية يؤثر على جانب واحد من الجسم.

يمكن أن يتطلب الألم وعدم الراحة من الناس البقاء في الفراش ، وغالبًا ما يتناول معظمهم الإيبوبروفين أو بعض الأدوية الأخرى التي لا تستلزم وصفة طبية لتخفيف الألم .

مشروبات عشبية
يمكن أن تساعد بعض المشروبات العشبية مثل الجنزبيل فى تخفيف الألم فهو مضاد التهاب قوى يقلل من الم عرق النسا  لكن فى المقابل يجب  استشارة طبيبك أو أخصائي الأعشاب المتخصص ، لأن بعض الأعشاب قد تتداخل مع الأدوية التي قد تتناولها.

حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم. عند القيام بذلك ، سيعطي ذلك أعصابك وجسمك وقتًا للاسترخاء والشفاء والتوازن. يساعد النوم الإضافي والراحة على إعادة بناء أعصابك وتقويتها.

إذا استمرت الأعراض والألم لفترة أطول من بضعة أسابيع ، فتأكد من استشارة الطبيب ، حيث توجد احتمالية أن يكون لديك خلع في الفقرات ، أو حالة أخرى تسبب ضغطًا أو قرصًا للأعصاب. إذا لزم الأمر ، الجراحة دائمًا خيار.

المراجع ..
thorpechiropractic
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج عرق النسا .. تخلص من الألم نهائيا فى 6 أسابيع

علاج برد الظهر .. إليك أفضل الأدوية والوصفات الطبيعية

علاج دوائي لعرق النسا

طريقة علاج ألم كعب القدم بسرعة بدون مسكنات

علاج تمزق الظهر.. أدوية طبية وأعشاب طبيعية تزيل الألم في ثوانٍ

علاج منزلي لألم أسفل الظهر.. أفضل مرهم ومسكن وأعشاب غير متوقعة

ترشيحاتنا

دوي انفجارات في أجواء دمشق.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

فى عيد الحب.. إطلالة جريئة لـ نانسى صلاح برفقة خطيبها زوج روبى السابق.. شاهد

غرامة 300 ألف جنيه ضد أي لاعب يتحدث للإعلام بالأهلي |تفاصيل مثيرة

سناتور جمهوري يكشف رد فعل ترامب على تبرئته بمجلس الشيوخ

عمره 12 عامًا.. طفل ينهي حياة لصا مسلحا دفاعًا عن جدته

بملابس كاجوال.. هيدى كرم تحتفل بعيد الحب برفقة شقيقتها ووالدتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 68 عاما.. الإفراج عن أقدم سجين بريطاني في الحبس منذ سن الـ15

بالتزامن مع الفلانتين.. الأمير هاري وميجان ماركل ينتظران مولودهما الثاني

قطة برية تتسبب في تغريم صاحبها 80 ألف جنيه.. اعرف الحكاية