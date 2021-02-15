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مرأة

في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:54 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
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هاجر هانئ
يصادف اليوم 15 فبراير عيد ميلاد الفنانة السورية نسرين طافش و التي أكملت عامها الـ 39.

 وتعد نسرين من أبرز نجمات الوطن العربي التي تهتم بجمالها وأناقتها مما جعلها محط أنظار الجميع.

تتميز إطلالات نسرين طافش بأنها تجمع بين الأناقة و الرقي حيث تقوم بأختيار أزيائها بعناية فائقة وهو ما كشفته لنا صورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام.

تحرص نسرين طافش على أختيار قطع الملابس و الفساتين التي تبرز قوامها المثالي كما تميل إلي التنوع و التجديد بين العديد من التصميمات و الإستايلات التي تتناسب معها بالإضافة إلي ذلك تعتمد على أختيار الألوان الملفتة و المبهجة المتناسقة مع لون بشرتها.

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كما تتسم أزياء نسرين طافش بأنها تحمل توقيع الماركات و مصممين الأزياء العالميين، تقوم بتنسيق الأحذية و الحقائب الراقية بالإضافة إلي ذلك تتزين بالمجوهرات و الإكسسوارات التي تمنحها إطلالة متكاملة.

تفضل نسرين طافش أختيار تسريحات الشعر الراقية و الجذابة مع الأعتماد على صيحات المكياج المواكبة لأحدث صيحات الموضة و التي تبرز جمال ملامحها أيضا.

إليكم أبرز إطلالات نسرين طافش في عيد ميلادها...

في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش
في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش
في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش
في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش
في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش
في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش
في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش
في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش
في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش
في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش
في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش
في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش
في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش
في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش
في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش
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