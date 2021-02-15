في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش

يصادف اليوم 15 فبراير عيد ميلاد الفنانة السورية نسرين طافش و التي أكملت عامها الـ 39.





وتعد نسرين من أبرز نجمات الوطن العربي التي تهتم بجمالها وأناقتها مما جعلها محط أنظار الجميع.





تتميز إطلالات نسرين طافش بأنها تجمع بين الأناقة و الرقي حيث تقوم بأختيار أزيائها بعناية فائقة وهو ما كشفته لنا صورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام.





تحرص نسرين طافش على أختيار قطع الملابس و الفساتين التي تبرز قوامها المثالي كما تميل إلي التنوع و التجديد بين العديد من التصميمات و الإستايلات التي تتناسب معها بالإضافة إلي ذلك تعتمد على أختيار الألوان الملفتة و المبهجة المتناسقة مع لون بشرتها.





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كما تتسم أزياء نسرين طافش بأنها تحمل توقيع الماركات و مصممين الأزياء العالميين، تقوم بتنسيق الأحذية و الحقائب الراقية بالإضافة إلي ذلك تتزين بالمجوهرات و الإكسسوارات التي تمنحها إطلالة متكاملة.





تفضل نسرين طافش أختيار تسريحات الشعر الراقية و الجذابة مع الأعتماد على صيحات المكياج المواكبة لأحدث صيحات الموضة و التي تبرز جمال ملامحها أيضا.





إليكم أبرز إطلالات نسرين طافش في عيد ميلادها...



