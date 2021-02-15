خبير: القروض ليست مؤشرا لـ غنى أو فقر الدول.. و أمريكا و الصين خير دليل

قال الدكتور محمد أبو شادي الباحث بالمركز المصري لـ الفكر و الدراسات السياسية و الاستراتيجية، إن القروض ليست مؤشرا لـ غنى أو فقر الدول، موضحًا أن هناك دولا كبيرة تحصل على قروض، وذلك لعمل عمليات تنمية.





وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، و آية جمال الدين، أن أكبر دولتين عليهما ديون هي الولايات المتحدة الأمريكية و الصين، وهما من الدول المتقدمة.





وأكد أن مصر ظلت لسنوات بدون إيرادات من السياحة و الصادرات و الخدمات التى تقدم، وكانت هناك مطالب برفع المرتبات، لافتا إلى أن الدين المصري أرتفع وذلك ليس خطرا، وأكد أن معظم الدين المصري محلى.





وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها ديون كبيرة جدًا، وأن الدين المحلى لـ الولايات المتحدة يمثل 19% من الدين المحلى بالعالم.





وأوضح أن مصر طرحت أكثر من 3.7 مليار دولار سندات، منها شريحة لـ 40 عامًا، وأكد أن مصر لديها استقرار سياسي و أمنى و الجميع يعلم ذلك، ولذلك يتجه المستثمر لـ مصر.



