نشرة الصحة والمرأة.. جمال شعبان يكشف عن أعراض مبكرة تنذر بالأزمة القلبية.. ودرة بإطلالة جديدة برفقة زوجها

نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن هناك بعض الأعراض المبكرة التحذيرية غير النمطية التي تنذر بـ الأزمة القلبية، وليس
كل الأزمات القلبية مثل الصورة السينمائية في الوجدان المصري علي هيئة وجع "كوجع سكاكين بتقطع في منتصف الصدر وسقوط علي الأرض".
بعادات بسيطة ومجربة يمكنك خفض السكر التراكمى بسرعه من مطبخك إليك مجموعه طرق لخفض السكر التراكمى المرتفع
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قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق،إن أصعب فترة في حربنا مع فيروس كورونا هذا الشتاء هي الأسبوعين المقبلين وحتي نهاية هذا الشهر نتيجة برودة الطقس الشديدة.
حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها بررفقة زوجها من أحدث جلسة تصوير لهم.
وتألقت درة في الصور بإطلالات أنيقة وعلى الموضة من اختيار الإستايلست ميس وسحر عزب، حيث ارتدت فستان قصير جمع بين اللون الموف والأخضر أما إطلالتها الثانية فظهرت بملابس كلاسيك باللون الأوف الوايت.