نشرة الصحة والمرأة.. جمال شعبان يكشف عن أعراض مبكرة تنذر بالأزمة القلبية.. ودرة بإطلالة جديدة برفقة زوجها

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق،إن أصعب فترة في حربنا مع

هذا الشتاء هي الأسبوعين المقبلين وحتي نهاية هذا الشهر نتيجة برودة الطقس الشديدة.