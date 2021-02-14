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مرأة

جمال شعبان يكشف عن 10 نصائح للوقاية من مرض القلب

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:52 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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هاجر هانئ
يعتبر مرض القلب من أكثر الأمراض شيوعا و انتشارا بين الكثير من الأشخاص، ويصاب البعض به نتيجة ممارسة بعض العادات و الأنشطة اليومية الخاطئة، لذا قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن بعض النصائح  الضرورية و المهمة التي تساعد في الوقاية من الإصابة بمرض القلب.

كشف جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك عن الوصايا العشر للوقاية من مرض القلب، وهي:

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اقسم نصف غدائك مع من تحب
اعط عشاءك لعدوك
كل نص رغيف في اليوم بس 
ما  تستخدمش سكر ولا السمن الصناعي
قلل من الملح
ممنوع التدخين
ممنوع تقعد مع مدخن
اطلع علي السلالم ما تستخدمش الأسانسير يعني تتحرك وتحافظ علي وزنك 
لا تحقد لا تغضب
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