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مرأة

جمال شعبان يكشف عن أعراض مبكرة تنذر بالأزمة القلبية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:31 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن هناك بعض الأعراض المبكرة التحذيرية غير النمطية التي تنذر بـ الأزمة القلبية، وليس 
 كل الأزمات القلبية مثل الصورة السينمائية في الوجدان المصري علي هيئة وجع  "كوجع سكاكين بتقطع في منتصف الصدر وسقوط علي الأرض".

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أكد جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك أعراضا طفيفة تدريجية مثل :

-ضغط أو تقل في الصدر
-حموضة أو حرقان مثل ارتجاع العصارة الحمضية إلي المريء
-ألم  في أعلي البطن
-ألم  في الزُّور 
-ألم في الكتف الشمال
- ألم  في الفك السفلي 
-ألم في الظهر
-غثيان و رغبة في القيء
-نهجان غير معتاد مع مجهودات عادية
-عرق غزير ومتكرر دون مبرر

وتابع: كل هذه الأعراض تقتضي السرعة والتحرك العاجل لإنقاذ القلب لأن كل ثانية قد تؤدي إلي تلف عضلة القلب وقد تودي بحياة المصاب
لأن عمل القسطرة التداخلية والدعامة الدوائية قد يعيد الأمور إلي نصابها وينقذ حياة الشخص، إذن هذه الأعراض الطفيفة جرس إنذار مبكر
وخاصة في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط والسكر والدهون والمدخنين والذين لهم تاريخ وراثي بالأزمة القلبية.
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