كورونا تؤثر على عيد الحب.. تراجع واردات الهدايا الى 2 مليون دولار خلال 2021

كشف بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الاطفال بغرفة القاهرة التجارية، عن انخفاض واردات مصر من هدايا عيد الحب خلال 2021 بسبب ازمة كورونا ، حيث سجلت 2 مليون دولار مقارنة ب10 مليون دولار سنويا ، لافتا الى انه يتم استيرادها والتعاقد عليها بدءا من شهر نوفمبر من كل عام لسد احتياجات السوق المحلى فى عيد الحب المصرى 4 نوفمبر، والعالمى 14 فبراير



وقال صفا، فى تصريحات ل"صدى البلد" أن أزمة كورونا أثرت على حجم الواردات وتراجع استيراد هدايا عيد الحب والتى كانت تقدر بنحو 10 مليون دولار سنويا.



وحول الاسعار اوضح صفا، أن أسعار الدباديب والهدايا والفرو تتراوح الحجم الصغير منها من 30 حتى 40 جنيه للأسعار الجملة ، والحجم الكبير منها يبدأ من 300 حتى 800 جنيه وترتفع أسعارها للمستهلك عن الجملة على حسب الحجم والمنطقة التى يباع فيها.



وتابع:"إن استيراد الهدايا الفرو يتم من خلال المصانع التى تستورده فى أغلب الاحيان فارغ وتقوم بتقفيله فى مصر وضخه فى الأسواق ، وغالبية الواردات تأتى من الصين قبل بداية شهر يناير من كل عام ، حيث تبدأ الاجازات السنوية لدولة الصين اعتبارا من منتصف يناير وحتى نهاية فبراير.



ونوة نائب رئيس شعبة لعب الاطفال، إن أجازات الجامعات تسببت فى تراجع الاقبال على شراء هدايا عيد الحب لأن غالبية الفئات التى تقوم بشراء هدايا عيد الحب من شباب الجامعات، وهناك هدايا أخرى يقبل عليها الشباب مثل العرائس والمجات ذات الألوان والرسومات المنقوشة بحروف المحبين وصورهم.



وعن مدى امكانية الاحجام عن استيراد الهدايا وضخ الاموال فى الصناعه المحلية أشار صفا، الى امكانية انشاء مصانع صغيرة متخصصة فى مثل هذة النوعية من الهدايا ولكن كصناعات كبيرة فان المبلغ الذى يتم الاستيراد به زهيد مقابل ذلك.

