تتفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين ،أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عن طرح 8 فرص استثمارية جديدة بمساحات متنوعة في 5 محافظات جديدة" القليوبية ، والاسماعيلية ، وجنوب سيناء ، والوادي الجديد ، وبنى سويف " تتضمن أنشطة ومشروعات متنوعة وباستثمارات تتجاوز الـ 5 مليارات جنيه وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن توفير واتاحة كافة انواع المنتجات والسلع في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية .





جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مع كبرى الشركات المحلية والإقليمية ذات الأنشطة المتخصصة في قطاع التجارة واللوجستيات وانشطة اخري متنوعة ومن ضمن الشركات التي شهدت هذا الاجتماع كانت مجموعة اللولو الدولية ، وشركات رامو ، صبور، أوراسكوم ،جاما ،حسن علام ،السويدى ،كارفور ،ريدكون ،ECG، ريفافيل،بتروجيت،اجيلتي، سام كريت" وذلك للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية الذى تم طرحها مؤخرًا واستعرض "عشماوى " تفاصيل الفرص الاستثمارية والمشروعات المستهدف تنفيذها وفقا لاحتياجات ومقومات كل محافظة وكذلك العائد الاستثماري من المشروع والمردود الاقتصادي على المطور والقيمة الاجتماعية علي أبناء هذه المحافظات.









ونقل "عشماوي" خلال الاجتماع تحيات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتا الى أنه ضمن الفرص الاستثمارية التي تم طرحها منطقة لوجستية بمحافظة الوادي الجديد، لإنشاء منطقة متخصصة للتمور ولوازمها على مساحة تصل الي 100 فدان وباستثمارات تقرب من مليار جنيه وتوفر مايقرب من 20 ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتستهدف انشاء انشطة فرز وتعبئة وتغليف ومحطات تصدير للتمور ، كذلك صناعات تحويلية لاستخلاص السكر من التمور مما سيعزز قيمة المنتج المحلى ، خاصة أن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة للتمور وبأنواع مختلفة وذات جودة عالية ، كما تتضمن الفرص الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية منطقة على مساحة تصل الي ١٨ فدان وباستثمارات أيضا تقدر بمليار جنيه وتصلح لإنشاء منطقة تجارية/ترفيهية متنوعة وتشمل مطاعم ومتاجر ومباني ادارية واخري ترفيهية " وتوفر فرص عمل تقدر ب12 الف فرصة عمل ومنطقة أخرى بنفس المحافظة على مساحة 25 فدان تستهدف انشاء مناطق للتخزين واللوجستيات باستثمارات تزيد علي مليار جنيه وتوفر فرص عمل تقترب من 10 الاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، كذلك طرح عدد 3 فرص استثمارية اخري بمحافظة القليوبية، منها منطقة على مساحة 15 ألف متر وتستهدف انشاء هايبر باستثمارات تصل الي 300 مليون جنيه لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية وتوفر ما يقرب من 2500 فرصة عمل والمنطقة الثانية على مساحة 1546 مترا وتقع على ضفاف نهر النيل وتستهدف انشاء مطاعم ومتاجر باستمارات من 40 الى 50 مليون جنيه وتوفر 300 فرصة عمل والمنطقة الثالثة على مساحة 8236 مترا وتستهدف انشاء مكاتب إدارية وانشطة تجارية متخصصة لكبرى الشركات باستثمارات تقترب من 170 مليون جنيه وتوفر ما يقرب 2000 فرصة عمل .





وأكد "عشماوي" انه من المستهدف انشاء منطقة لوجستية تجارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 10 فدان وباستثمارات تتراوح مابين 300 مليون الى 400 مليون جنيه وتوفر ما يقرب من 3 الاف فرصة عمل وتتضمن أسواق تجارية وأماكن لتخزين السلع، الأمر الذى سيعمل على تقليل حلقات تداول السلع ورفع كفاءة منظومة التجارة والارتقاء بمستوي الخدمة المؤداة للمستهلك وبما ينعكس على تخفيض سعر المنتج النهائي لصالح المستهلك، كما سيتم أيضا انشاء منطقة لوجيستية ومناطق تخزين متخصصة بمحافظة بنى سويف على مساحة 133 فدان وباستثمارات كبيره قد تتجاوز حاجز الــ 5 مليارات جنيه.





واستعرض "عشماوى" ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار العامين وجار تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ 18 مشروعًا في 11 محافظة ، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية، وأنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ستصل عدد المشروعات الى 26 مشروعًا في 18 محافظة بما يغطي ما يقرب من 60% من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات كما انها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلًا عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة‪ .