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محافظات

تحرير 18 محضرا للمخابز المدعمة المخالفة في البحيرة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:01 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

شدّد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الجهود المبذولة الرقابة على المخابز البلدية المدعمة والأسواق وتطبيق القوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية وضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم وتشديد الرقابة على مختلف الأنشطة التموينية.


في السياق ذاته نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري حملات مكثفة على المخابز والأسواق أسفرت عن الآتي: 


- تحرير 3 محاضر تموينية عبارة عن 3600 كجم سمك غير صالح للاستهلاك الآدمى بمركز كفر الدوار.

- تحرير محضر عبارة عن 300 كرتونة بطاطس مقلية في 12 كيس بإجمالى 3600 مجهولة المصدر.

- تحرير محضر مخبز سياحى غير معلن عن أسعار البيع.

-ضبط أحد محلات المواد الغذائية لحيازته وعرضه 369 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

-ضبط أحد محلات لحيازته وعرضه 90 عبوة غذائية منتهية الصلاحية.

- ضبط أحد محلات الملابس الجاهزة لعمل أوكازيون دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

-ضبط 2 محل مواد غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار السلع المعروضة.

- ضبط  طن سكر تمويني وكذلك 10 كراتين زيت طعام تمويني تم تجميعه في أحد المخازن بغرض بيعه في السوق السوداء.

- ضبط  10 جراكن زيت طعام مجهولة المصدر غير مدون عليها علامات تجارية.

- تحرير 2 محضر غلق أصحاب مستودعات غاز غلق المستودع أثناء مواعيد العمل الرسمية.

- تحرير 4 محاضر غلق لأصحاب محلات تموينية لغلق المحلات أثناء مواعيد العمل الرسمية.

- تحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة من المحلات التجارية.

- تحرير 18 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود ماكينة صرف الخبز بالمخابز.

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