كل ما تريد معرفته عن نظام حضور الطلاب في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني





ومن جانبه .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه تقرر استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، بحضور اختياري في جميع المدارس ، بحيث يختار الطالب بين الحضور للمدرسة وفقا لجداول الحضور التي كانت معدة في الفصل الدراسي الاول ، وبين التعلم عن بعد دون الحضور للمدرسة .









وقال وزير التربية والتعليم : إنه لن يتم احتساب الغياب في المدارس ، وسيشترط على ولي امر الطالب الذي يختار التعلم عن بعد بدون التواجد في المدرسة ، أن يوقع على اقرار بذلك ليتم التأكد من أن غياب الطالب عن المدرسة بعلم ولي أمره.





أما عن تفاصيل نظام الحضور في المدارس في الفصل الدراسي الثاني ، فقد أكد وزير التربية والتعليم ، أنه سيكون بنفس نظام تقسيمة أيام الحضور التي كانت متبعة في الفصل الدراسي الاول ، وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن كل مدير مدرسة سيكون مسئولا عن وضع جداوله وفقا لظروف مدرسته ، وذلك مع الالتزام بالخطة العامة التي اعلنتها الوزارة لعدد الايام في بدء العام الدراسي الحالي.













وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد، تلخيصا لــ آخر قرارات وزير التربية والتعليم 2021

- تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2020/2021 واستكمال العام الدراسي

- بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١. بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة مناهج الترم الأول

- استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 10 مارس 2021.

بالنسبة لامتحان الفصل الدراسي الأول للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي:

سيتم عقد امتحان واحد فقط في شهر فبراير لجميع المواد وسيكون الحضور للامتحان يوما واحدا فقط، ولن يحضر إلى المدرسة سوى طلاب العام الممتحن.

- الصفوف الأول والثاني الثانوي:

بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون في شهر فبراير وإلكترونية في لجان بالمدرسة، وسيتم عقد اختبار شهري إلكتروني (مارس وإبريل ومايو).

- امتحانات الشهادة الإعدادية:

ستكون في يونيو وستكون تحريرية حسب الجدول التقليدي.

خيارات استكمال الدراسة

- امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالإضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها في نهاية العام.

- عودة الحضور في المدارس مع رفع الغياب [حسب الجداول كما في الترم الأول] بدءا من الأربعاء ١٠ مارس ٢٠٢١.

إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس من 10 مارس 2021.

- يحق للطالب أن يكمل الدراسة عن بعد بدون الحضور في المدارس بشرط تقديم إقرار رسمي من ولى الأمر في الإدارة التعليمية".

- من حق الطالب إختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية.

- سيتم استبدال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بـ امتحانات ورقية مجمعة في آخر كل شهر في المدرسة من مارس إلى مايو للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي .

- سيتم عقد امتحانات إلكترونية (من المنزل) في آخر كل شهر من مارس إلى مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الترم الثاني.

- سيتم عقد امتحان إلكتروني تجريبي للصف الثالث الثانوي في شهر إبريل القادم من المنزل.

- سيمتحن طلاب المنازل والراسبين والطلاب الذين قسموا مواد الثانوية العامة إلكترونيًا بنظام التقييم الجديد.

- سيتم اعلان تفاصيل امتحانات أبناؤنا في الخارج و طلاب التعليم الفني قبل نهاية الأسبوع القادم.

- لا تراجع عن عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا في لجان مدرسية مراقبة.

- سيتم اعلان جداول محاولات امتحانات الثانوية العامة 2021 قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

- الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الامريكية لتنسيق الجامعات المصرية منذ هذا التاريخ (ولكن ليس بأثر رجعي).

- سوف تصدر الضوابط التنظيمية المتعلقة بال matching أو ال super matching عبر نظم التقييم المختلفة قبل نهاية الشهر الجاري.

توجيهات الرئيس السيسي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال اجتماعه بوزير التربية والتعليم أمس، بما يلي :

- منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بُعد.

- الإسراع في خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم مع التركيز على البعد التربوي.

- تطوير نظام امتحانات ابناءنا في الخارج بما يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة.

- تطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس.

- استكمال جوانب الدراسات الخاصة بتطوير منظومة التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية.

- توفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية للنمو البدني والذهني للطلاب.

- إيلاء أهمية متزايدة بالتركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب، فضلًا عن تطوير منظومة المعلمين في مصر.

نظام الحضور في المدارس بعد قرارات وزير التربية والتعليم الجديدة ، أمر يبحث عنه جميع اولياء امور طلاب المدارس حاليا ، لحسم الجدل قبل بدء الفصل الدراسي الثاني .