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أخبار العالم

انتقاما من الحزب الكردستاني.. سلطات أردوغان توقف مئات الأكراد بتركيا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:01 م
السلطات الأمنية في
السلطات الأمنية في تركيا
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شيماء مصطفى
أعلنت الداخلية التركية، اليوم الإثنين، توقيف مئات الأكراد في تركيا، في خطوة مثيرة تعكس فشل قوات الرئيس رجب طيب أردوغان في شمال العراق.

وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان صادر اليوم الاثنين، إن عمليات التوقيف شملت 40 مدينة في البلاد، مشيرًا إلى استمرارها.

وأوضحت أنه تم توقيف 718 شخصا في الأوساط المؤيدة للأكراد، حيث شملت الحملة رؤساء فروع لمقاطعات بحزب الشعوب الديمقراطي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، عن انتهاء عملية "مخلب النسر-2"، و تحييد 50 إرهابيا بينهم اثنين تم إلقاء القبض عليهما أحياء.

كما أعلنت أنها ضبطت أسلحة وذخائر لحزب العمال الكردستاني في إحدى المغارات بمنطقة غارا شمالي العراق.
 
وعثرت على جثث 13 مدنيا، وجدتهم مقتولين عند مداهمتها إحدى مغارات منظمة "بي كا كا"، في منطقة غارا شمالي العراق في إطار عملية "مخلب النسر-2".

ومن جهته، اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية شمالي سوريا والعراق من خلال إرسال آلاف شاحنات الأسلحة والمعدات العسكرية.

ووصف أردوغان تصريحات واشنطن حول مقتل قوات تركية بالعراق بـ "المزحة"، لافتًا إلى أن كل من يؤيد الإرهابيين أو يؤيدهم أو يتعاطف معهم يده ملطخة بدماء المواطنين الأتراك الذين قتلوا في غارا.

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