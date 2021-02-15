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لجنة الخطة والموازنة: إلغاء إعفاء مكافآت النواب من الضرائب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:17 م
البرلمان
البرلمان
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عبد الخالق صلاح
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ إنه تم إلغاء إعفاء النواب من الضرائب على المكافآت التي يتقاضونها من مجلس النواب؛ موضحا أنه طوال السنين الماضية كان النواب معفون من الضرائب. 

وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أنه سوف يتم تعديل اللائحة وسوف يعطي كل نائب شهادة بدخله السنوي، حتى لا يتم التفتيش عليه من موظفي الضرائب لأنه لا يجوز في القانون.

وأوضح أن البرلماني سوف يكون مثله مثل باقي المواطنين في التعامل مع الشعب، منوها أن إعفاء النائب من الضرائب أثار لغطا في الشارع مما دفع زعيم الأغلبية إلي طلب تعديل اللائحة.

وكان مجلس النواب وافق على إلغاء إعفاء المكافأة المالية التى يتقاضاها أعضاء الشيوخ للضرائب، وجاء نص المادة 284 التى أقرها المجلس كالتالى " يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور، ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموعهما يتقاضاه الوزير.
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