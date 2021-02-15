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أستاذ الكبد والأمراض المعدية يحذر من تناول الفيتامينات دون إشراف طبي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:12 م
فيتامينات
فيتامينات
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والأمراض المعدية، إن عدد من الفيتامينات تقلل من اعراض فيروس كورونا؛ ووفقا لعدد من الدراسات فإن فيتامين سي وزنك يساعدان على تحسين أداء الجهاز المناعي. 

وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»،: «الفيتامينات بصفة عامة هي أدوية ولكن لا يمكن ان يتم استخدامها بدون اشراف طبي»؛ مشيرا الى اننا نعاني ان اغلبية الشعب يتعاطون الأدوية دون الإشراف الطبي.

وأوضح، أن الفيتامينات  تعطي بجرعات ومعايير ومدة معينة؛ محذرا من تناول أي  الفيتامينات  دون استشارة الطبيب.

وأشار إلى أن كثرة الفيتامينات، تؤدي الي نتائج عسكية وارهاق والعديد من الأمراض . 
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