ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد السعودية| اتصالات المملكة تنفذ 200 جولة تفتيشية لفروع مقدمي الخدمات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:09 م
اقتصاد السعودية
اقتصاد السعودية
Advertisements
قسم الاقتصاد
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تنفيذ أكثر من 200 جولة تفتيشية خلال المدة من 3 - 11 فبراير الجاري، شملت الكثير من منافذ البيع وفروع مقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الخدمات البريدية اللوجستية، إضافة إلى مقدمي خدمات تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية؛ للتحقق من مدى التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عن وكالة الأنباء الرسمية السعودية " واس"، أن جولاتها التفتيشية شملت عددا من المدن والمحافظات في مختلف أنحاء المملكة، وأسفرت عن رصد 70 مخالفة، تراوحت بين عدم تطبيق إجراءات التباعد الواجب التقيد بها من قبل الجميع، وعدم قياس درجات الحرارة أثناء الدخول إلى الفرع، إضافة إلى عدم ارتداء الكمامة من قبل الموظفين، ورصد حالات ازدحام في عدد من الفروع.

وشددت الهيئة على أهمية رفع مستوى الالتزام بالتدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع الفروع ومنافذ البيع التابعة لمقدمي الخدمات في قطاعي الاتصالات.

والخدمات البريدية اللوجستية، كما أكدت استمرارية الجولات التفتيشية من قبل فرقها الرقابية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه جميع المخالفات المرصودة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية.. هيئة الاتصالات توقع 3 مذكرات مع كبار مزودي التقنيات العالميين

وزارة العدل: افتتاحات جديدة وتطوير مستمر رغم كورونا.. إنشاء تطبيق إلكتروني بنظام الحجز المسبق بعدد من المحاكم .. وإطلاق أول سيارة توثيق متنقل لدعم الفروع المزدحمة

اقتصاد السعودية.. "هيئة الاتصالات" تصدر دراسة عن الحالة التنظيمية للحوسبة السحابية عالميًا

اقتصاد السعودية.. الفرق الرقابية بتجارة الحدود الشمالية تُنفِّذ 14350 جولة رقابية خلال 2020

إشادة دولية.. السعودية نموذج رائد في تنظيم قطاع الاتصالات

نائب محافظ قنا يتفقد المؤسسات الحكومية والمشروعات الخدمية بقريتي دندرة والمحروسة

ترشيحاتنا

تعرف على دور أحمد السقا في فيلم السرب

محافظ كفر الشيخ يعلن تفاصيل المناطق العمرانية الجديدة .. صور

الكويت تسمح بدخول الأجانب في هذا الموعد.. وحجر فندقي إلزامي لمدة أسبوع

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

ماذا يحدث عند تناول ماء بالليمون يوميا؟

استأصلت جزءا من القفص الصدري .. مصدر يكشف تفاصيل جديدة عن حالة حورية فرغلى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فورد فوكاس الجديدة في مصر .. السعر والمواصفات

تبدأ من 165 ألفا .. مواصفات كيا سول وسعرها في سوق المستعمل

ببدلة بيضاء.. أروى تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها