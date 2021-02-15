برلماني: أفريقيا محظوظة بوجود الرئيس السيسي ومصر مشغولة بتنمية القارة

قالت النائب عمرو عزت، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس الشيوخ، إن التعاون الأفريقي مع مصر علاقة قديمة قدم التاريخ، ولم تنقطع قط إلا لظروف سياسية في أوقات معينة.





وأضاف عمرو عزت، خلال المائدة المستديرة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي عقدت بمقر التنسيقية بعنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول"، وحضرتها الدكتورة نبيلة مكرم، وزير الدولة لشئون الهجرة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي لشئون المرأة، وعدد من ممثلي التنسيقية في مجلس النواب والشيوخ، أن مصر هي أول دولة مركزية في التاريخ، والعلاقات المصرية الأفريقية بدأت منذ فجر التاريخ، ومصر تولي اهتمامًا كبيرًا جدا بالدول الأفريقية.





وتابع، : «الدولة محظوظة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن أن علاقتنا بالدول الأفريقية علاقة تكامل لا تقاطع، وعندما تولينا رئاسة الاتحاد الأفريقي أولينا اهتمامنا بكل الدول، وقبل تولينا رئاسة الاتحاد الأفريقي أطلقنا مبادرات لتنمية افريقيا، ودشنا مبادرة 2030 المصرية لتنمية أفريقيا، وهي المبادرة الشبيهة بمبادرة 2063 لتنمية أفريقيا، وفي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توصلنا لنقطيتن مهمتين، الأولى لن يتم تنمية الدول النامية قبل القضاء على الإرهاب والقضاء على بعض الظواهر كالهجرة غير الشرعية».