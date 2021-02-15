يومان للكليات النظرية و4 العملية.. تفاصيل نظام الحضور بالجامعات فى الفصل الدراسي الثاني



اقرأ أيضا : ثاني سبب للوفاة.. مؤسسة صحتنا تدعم وحدة علاج السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس واعلن المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الشهري يوم السبت المقبل 20 فبراير، لمناقشة قرارات الحكومة والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية للامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني. اقرأ أيضا : التعليم العالي: منح للحصول على الدكتوراه مقدمة من الصين

ويعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والأعلى للجامعات وعدد من رؤساء الجامعات وذلك بجامعة حلوان. بينما يناقش المجلس الأعلى للجامعات فى جلساته القادمة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثاني بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكل التخصصات العلمية. ويعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والأعلى للجامعات وعدد من رؤساء الجامعات وذلك بجامعة حلوان.بينما يناقش المجلس الأعلى للجامعات فى جلساته القادمة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثاني بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكل التخصصات العلمية. واعلن المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الشهري يوم السبت المقبل 20 فبراير، لمناقشة قرارات الحكومة والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية للامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.

كشفت وزارة التعليم العالي، عن موعد استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد وهو السبت الموافق 27 فبراير 2021 بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة عودة الدراسة في الترم الثاني بالجامعات، مؤكدا أن الحضور في الكليات النظرية يومين والعملية 4 أيام.وأضاف عبد الغفار في تصريحات إعلامية له، أن "التعليم عن بُعد فعال في الكليات النظرية والقانون واللوائح هي التي تنظم عدد مرات دخول الامتحانات".ووضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، فى اجتماعها، مساء أمس السبت، 13 فبراير 2021، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، تقرر مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.