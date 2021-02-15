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تعليم

يومان للكليات النظرية و4 العملية.. تفاصيل نظام الحضور بالجامعات فى الفصل الدراسي الثاني

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:30 م
الجامعات
الجامعات
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نهلة الشربيني
كشفت وزارة التعليم العالي، عن موعد استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد وهو السبت الموافق 27 فبراير 2021  بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى. وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة عودة الدراسة في الترم الثاني بالجامعات، مؤكدا أن الحضور في الكليات النظرية يومين والعملية 4 أيام. وأضاف عبد الغفار في تصريحات إعلامية له، أن "التعليم عن بُعد فعال في الكليات النظرية والقانون واللوائح هي التي تنظم عدد مرات دخول الامتحانات". ووضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، فى اجتماعها، مساء أمس السبت، 13 فبراير 2021، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، تقرر مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.

واعلن المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الشهري يوم السبت المقبل 20 فبراير، لمناقشة قرارات الحكومة والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية للامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني. 
 

ويعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والأعلى للجامعات وعدد من رؤساء الجامعات وذلك بجامعة حلوان. بينما يناقش المجلس الأعلى للجامعات فى جلساته القادمة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثاني بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكل التخصصات العلمية.
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