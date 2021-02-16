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اقتصاد

تحليل| الحكومة تصرف مكافآت تشجيعية للموظفين بـ8.33 مليار جنيه

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:00 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى
صرفت الحكومة للعاملين بالدولة مكافآت تشجيعية بقيمة 8.33 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي ومقارنة بـ 7.62 مليار جنيه في العام المالي قبل السابق.


وكشف بيانات مؤشرات أداء الحساب الختامي المبدئي للعام المالي الماضي عن صرف الحكومة تعويضات للعاملين بالدولة عن الجهود غير العادية بقيمة 15.42 مليار جنيه بعد أن كانت 13.83 مليار جنيه في العام المالي قبل الماضي.




وصرفت الموازنة العامة للدولة حوافز إثابة للموظفين بقيمة 5.406 مليار جنيه في العام المالي الماضي، بعد أن كانت 5.3 مليار جنيه في العام المالي قبل السابق.


وبلغت تكلفة نفقات الكادر العام للموظفين نحو 7.73 مليار جنيه في العام المالي الماضي مقارنة بـ 7,2 مليار جنيه في العام المالي قبل السابق.


بينما سجلت مصروفات حافز الكادر الخاص للموظفين بقيمة 18 مليار جنيه ومقارنة بـ 17.2 مليار جنيه في العام المالي قبل الماضي.

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