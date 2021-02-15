تشيلسي يفوز على نيوكاسل 2 - 0 في الدوري الإنجليزي

فاز تشيلسي على نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.





أولفييه جيرو حلَّ بديلًا لـ تامي إبراهام بعد إصابته، ليسجل الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 31.





وأضاف الألماني تيمو فيرنر الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين نظيفين.





حاول لاعبو تشيلسي تسجيل هدف ثالث، لكن دارلو حارس نيوكاسل منع كل هجماتهم، لينتهي اللقاء على نتيجة الشوط الأول.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 42 في المركز الرابع، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.





وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:





في حراسة المرمى:كيبا





خط الدفاع:سيزار أزبيلكويتا - كريستنسن - أنتوني روديجير





خط الوسط: هودسون أودوي - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - ماسون ماونت - ماركو ألونسو





خط الهجوم: تامي إبراهام - تيمو فيرنر